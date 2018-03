Pedro Pablo Kuczynski: "Seguiré trabajando hasta el último día de mi mandato"

Síguenos en Facebook y YouTube

Salió a defenderse. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, reafirmó que no piensa renunciar a su cargo como la máxima autoridad del Estado, pues mantiene un “compromiso total con la gobernabilidad y la Constitución”.

De esta manera respondió a los cuestionamientos hechos por la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, quien el último martes le solicitó que renuncie a su cargo a fin de que el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asuma la Presidencia por tener “más experiencia política”.

“Yo, como presidente del Perú, reitero mi compromiso total con la gobernabilidad y la Constitución. Yo no voy a renunciar ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna”, expresó el Mandatario al finalizar la sesión del Consejo de Ministros. Dicho mensaje fue replicado a través de sus redes sociales.

Asimismo, el jefe de Estado manifestó que la moción de vacancia presidencial, respaldada por diversas bancadas del Congreso, carece de sustento, pues no aporta “ninguna evidencia adicional” al primer recurso impulsado en diciembre del año pasado.

“No existe ninguna razón para volver, tres meses después de que se hizo el primer intento, a hacer nuevamente un pedido de vacancia sin ninguna evidencia adicional”, sostuvo.

Dijo que la actual inestabilidad política que se vive en el país no fue generada por él sino por quienes buscan “sacarlo” del puesto que ejerce desde julio del 2016. Sin embargo, manifestó que se mantendrá en el cargo hasta culminar su gestión como mandatario.

“Yo estoy comprometido con el Perú y lo que estamos viendo ahora es que vamos a perder oportunidades por esta inestabilidad que yo no genero, la generan otros para sacarme y no lo van a lograr. Yo sigo aquí trabajando por todos los peruanos y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi mandato, el 28 de julio del 2021”, recalcó.

¿BUSCAN DIVIDIRLOS?

El vocero de Peruanos Por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta, sostuvo que el fujimorismo busca “dividir la fórmula presidencial” al sostener que con Martín Vizcarra habría un mejor gobierno en comparación al de Pedro Pablo Kuczynski.

Afirmó que lo señalado por la lideresa fujimorista responde “al nerviosismo sistémico” de la agrupación “naranja” por las investigaciones en el marco del caso “Lava Jato” tras el allanamiento al inmueble de Jaime Yoshiyama, ex secretario general de FP.

“Hay una vocación para tratar de dividir la fórmula presidencial y encontrar diferencias, pero no creo que lo vayan a lograr. El señor Vizcarra está cumpliendo su labor encargada por el Presidente en Canadá y la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, está cumpliendo sus labores también. Ambos tienen la confianza del presidente de la República, con quien coordinan permanentemente”, señaló en diálogo con Correo.

El parlamentario fue crítico al señalar que lo dicho por Keiko Fujimori evidencia “la permanente actitud golpista del fujimorismo”, pues la agrupación que encabeza -dijo- “no tiene ninguna vocación de aprendizaje”.

“Si alguien criticó a Martín Vizcarra y lo acusó de todo, al punto prácticamente de crucificarlo en una plaza pública, fue el fujimorismo. Con ánimos de golpear al Gobierno casi trituraron al vicepresidente y ahora, que quieren tumbarse al Presidente, no tiene reparos en olvidar todos sus cuestionamientos. Me parece totalmente un descaro político”, subrayó.

REACCIONES

Tras el pedido de la lideresa fujimorista para que Kuczynski se aleje del poder, más legisladores oficialistas pusieron el grito en el cielo y rechazaron esta solicitud.

Uno de ellos fue Salvador Heresi, quien aseguró que Keiko Fujimori es la persona menos indicada para referirse al tema ante las recientes renuncias dentro de su agrupación.

“Ella señala que PPK no tiene liderazgo ni la capacidad para liderar el país. Yo le preguntaría a la opinión pública si la señora Keiko Fujimori tiene la capacidad de dirigir su partido político y mantenerlo en orden. Empezó con una bancada de 73 congresistas, ahora tiene 59. Una persona que no tiene el liderazgo como para poder gobernar su partido, ¿con qué autoridad moral puede pedirle a un presidente que renuncie a su cargo?”, cuestionó.

En ese sentido, calificó estas declaraciones como “fuera de lugar”, porque el país lo que necesita es gobernabilidad y una oposición democrática que actúe con ponderación; sin embargo, dijo que ha quedado demostrado que el fujimorismo “no ha superado el haber sido derrotado en las ánforas” en el último proceso electoral.

“Esto demuestra que hay un tema hepático, emocional, de venganza y revancha en el tema de esta búsqueda de la vacancia y que trata de disfrazarse con el pedido de renuncia”, precisó.

En la misma línea, Juan Sheput contabilizó las apariciones de Keiko Fujimori y señaló que cada seis meses la lideresa de Fuerza Popular se presenta ante las cámaras de televisión para solicitar la renuncia del jefe de Estado.

“Ella critica la ausencia de liderazgo. Yo me pregunto: ¿cuál es el liderazgo que ella ha demostrado al mantener consolidada su bancada?”, manifestó.

Coincidió también con Heresi en que, a casi dos años de los comicios electorales, la hija del expresidente Alberto Fujimori aún no ha podido superar la derrota electoral porque todavía “tiene la herida abierta”.

Por su parte, Guido Lombardi, si bien consideró que este pedido es un derecho que Keiko Fujimori puede formular, demuestra que es un indicio de cómo actuará el fujimorismo al momento de la votación de la vacancia presidencial.

Pese a todo, dijo confiar en que Fuerza Popular tomará conciencia y no respaldará la moción.

Quienes sí salieron a defender lo declarado por Keiko Fujimori fueron los representantes de la bancada mayoritaria en el Parlamento.

Para Daniel Salaverry, lo que ha hecho su lideresa es interpretar el pedido de toda la población peruana, que quiere ver a Kuczynski lejos del sillón presidencial.

Entre tanto, Cecilia Chacón expresó que PPK le hace mucho daño al país, por lo cual sí apoyará la moción de vacancia. Aprovechó la ocasión para responder a los oficialistas que cuestionaron a su lideresa.

“Los señores Sheput y Heresi han sido parte de muchos partidos políticos que han ido en alianzas y que han sido mencionados por el señor Jorge Barata. Entiendo que ellos sean escuderos de un presidente que está en problemas”, comentó.