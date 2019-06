Pedro Patrón Bedoya renuncia a formar parte de la Junta Nacional de Justicia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Pedro Patrón Bedoya renunció irrevocablemente a ser integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) esta tarde.

Mediante un comunicado dirigido a la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros de la JNJ, Patrón manifestó que el motivo es principalmente el maltrato que considera ha sido sometido el día martes.

En el mencionado documento, confirmó haber respondido al informe de la prueba de confianza, en el que proporcionó detalles sobre el proceso penal que mantiene: "Y no recibí ninguna otra observación, quedando apto para la entrevista personal en la que no se tocó este asunto, como es de público conocimiento . Por tanto no ha sido un tema ocultado por mi parte ni desconocido para la Comisión y la ciudadanía y menos aún, ha sido un requisito legal de postulación".

Patrón añadió que no se le ha solicitado por parte de la mencionada comisión algún requerimiento.

Y puso punto final en su misiva afirmando que es un profesional "con una trayectoria intachable de 46 años de ejercicio" .

Como es de conocimiento, Patrón Bedoya, respondió sobre la supuesta solicitud de recepción de doble pensión por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otra por la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI).