Domingo Pérez sobre casación de Keiko Fujimori: "Espero total nivel de independencia de los jueces"

El fiscal José Domingo Pérez, quien integra el equipo especial del caso Lava Jato, dijo esperar que los jueces que darán a conocer mañana su fallo sobre la casación de Keiko Fujimori para determinar si continúa su proceso en libertad tengan un "total nivel de independencia".

"Los jueces no deben verse influenciados por aspectos que no están dentro del expediente o que no hayan sido alegados por las partes. En ese orden de ideas, cualquier tipo de manifestación externa no debería ser tomada en cuenta y, por el contrario, rechazada por parte de los jueces", sostuvo en una entrevista con RPP.

"Yo espero el total nivel de independencia de los jueces, de los magistrados. Sin embargo, obviamente han sucedido circunstancias dentro del proceso como fuera del proceso que ha llamado la atención de la fiscalía y la preocupación de quienes estaban conduciendo este proceso", señaló.

Pérez Gómez se refirió al requerimiento del fiscal supremo Tomás Gálvez, quien solicitó esta mañana que el equipo especial del caso Lava Jato se presente ante la Junta de Fiscales Supremos para brindar detalles sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y aseguró que no asistirán a la misma.

"No vamos a concurrir, porque estos fiscales supremos, Pedro Chávarry, Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez están deslegitimados por sus vínculos con una organización criminal, por lo tanto, consideramos que no vamos a ser víctimas de los abusos o arbitrariedades que estos fiscales pretenden ejecutar en la Junta de Fiscales Supremos en la que tienen mayoría", explicó.

Cabe precisar que este jueves el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó acogió el pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Tomas Gálvez, quien es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal en agravio del Estado.

En otro momento, el fiscal cuestionó las críticas que realizó el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, hacia la "lentitud" de las investigaciones que lleva a cabo el equipo especial del caso Lava Jato y le recordó que pese a que Rafael Vela lleva un año en el cargo de coordinador, ya han presentado dos acusaciones.

"El presidente del Poder Judicial, a quien se respeta, no solamente ha vertido opiniones que creo que no son pertinentes para el desarrollo normal de los procesos, incluso ha calificado el trabajo de los fiscales como ineficientes por ineptitud. El equipo especial ha presentado ya dos acusaciones, la de Humala-Heredia y otra contra Jorge Cuba y demás funcionarios por el caso del Metro de Lima", indicó.

"Calificar nuestra labor de ineficiente y de ineptitud me parece que evidencia desconocimiento de la labor que venimos haciendo. Probablemente, el señor Lecaros, está contando el pasivo del señor Hamilton Castro como coordinador anterior, nosotros tenemos un año recién", remarcó.

Finalmente, Pérez cuestionó la actuación del procurador anticorrupción Amado Enco al denunciar al procurador ad hoc del caso Odebrecht, Jorge Ramírez, por presuntamente favorecer a la constructora brasileña, y la calificó de "infeliz".

"[Enco] está entorpeciendo y obstruyendo el acuerdo con este accionar. Qué casualidad que sea justo cuando el señor Barata está dando declaraciones referidas a un exmiembro del Ejecutivo", manifestó en referencia al ex primer ministro César Villanueva.