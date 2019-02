Congresista intentó contactarse con víctima de acoso sexual pero ella teme responderle

Síguenos en Facebook

Luego que el periodista Erick Sánchez confirmara a un medio local que el congresista acusado de presuntamente haber acosado a su colega intentó comunicarse con ella después de que se difundiera la denuncia en redes, Correo se comunicó con el hombre de prensa para tener más detalles al respecto.

"Yo pienso que a raíz de todo esto que ha pasado, justo ahora quiere llamarla. Es una pregunta válida que te hace pensar, no estoy asegurando, pero me hace pensar de qué querría hablar con ella ahora", sostuvo Sánchez.

Como se recuerda, el periodista declaró que tras hacerse pública la denuncia del presunto acoso sexual por parte de un congresista a su colega, el legislador intentó comunicarse con ella.

Asimismo, se le consultó si la víctima en algún momento respondió las llamadas y mensajes del congresista pero manifestó que no lo hizo "porque tiene miedo responderle".

"Digamos que ese es el tema de ella, tiene miedo responderle, no sabe qué decirle, no sabe si va a utilizar lo que le pregunte, lo que le digan para no sé, su contra, para callarla, no sé", aseguró.

No obstante, precisó que lo único que él ha hecho es hacer público esta situación. "Lo que le corresponde a ella es hacer la denuncia", agregó.

De igual modo expresó que esta situación pasara por un proceso y que lo único que la víctima desea es que se resguarde su integridad al igual que le brinden garantías.

"Ahora esta el tema en qué sale, sale el nombre del congresista pero no el de ella, creo que es lo más ideal para resguardar la integridad de mi compañera. Quiere hablar sí, que le den garantías sí pero que porfavor no la mencionen", precisó.

Caso denunciado

El pasado viernes 22 de febrero, el periodista Erick Sánchez, afirmó que un congresistas de la República estaba acosando sexualmente a una colega, sin embargo no reveló la identidad de la víctima "por pedido expreso" de ella.

Sáchez posteo en redes capturas de conversaciones en WhatsApp como prueba del acoso y advirtió que si algo le pasaba "a ella o sus allegados" haría "masiva todas las pruebas". "Por ahora apelo a mi derecho a no revelar las fuentes", escribió el periodista.

Por su parte, los legisladores Juan Sheput y Patricia Donayre denunciaron el hecho y recomendaron a Sánchez a revelar el nombre del presunto agresor.

Asimismo, el procurador del Parlamento, Edwin Lévano, envió una carta al hombre de prensa Erick Sánchez, donde le exhorta mencionar al congresista implicado, con el objetivo de emprender las acciones legales correspondientes.