Congreso eligió a nuevo miembro del TC y suspenden votación hasta mañana (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El pleno del Congreso eligió este lunes al primer miembro del Tribunal Constitucional (TC), pese al planteamiento de cuestión de confianza presentado previamente por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. El primer abogado en ser votado fue Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien obtuvo 87 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones.

Previo a la elección, el pleno del Congreso rechazó la cuestión previa presentada por la vocera de Nuevo Perú, Indira Huilca, para suspender la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Fueron 34 votos a favor, 80 en contra y 0 abstenciones.

Durante el debate, el congresista Gino Costa (Bancada Liberal) criticó el procedimiento de selección e indicó que la comisión especial designada no entrevistó a ninguno de los candidatos propuestos. "La comisión ni siquiera ha entrevistado a los candidatos, a ninguno. Yo incluso conozco a candidatos y candidatas que ni siquiera conocen a los congresistas que los han propuesto", señaló.

Por su parte, Karla Schaefer (Fuerza Popular) calificó como "vergonzoso" que no se respete el fuero del Congreso y criticó que se atente contra el proceso de elección de los magistrados. "Es vergonzoso ver a congresistas que no respetan este fuero [...] Acá se llegó a un consenso para elegir a una institución tan importante como el Tribunal Constitucional. Yo repudio esta actitud del presidente de la República, de querer intervenir en un poder que no le corresponde", dijo.

El legislador Gilbert Violeta (Contigo) consideró que el pedido de confianza del Ejecutivo “nada tiene que ver” con el proceso de elección en curso. “Creemos que más allá que haya o no haya los votos para elegir a los magistrados del TC, donde se requieren 87 votos, hay que continuar con dicho procedimiento y si ninguno sale elegido, pues mala suerte. Ninguno saldrá elegido y se continuará el procedimiento”, refirió.

Esta mañana, la Junta de Portavoces decidió continuar con el proceso de elección de los miembros del TC e invitar al Gabinete Ministerial por la tarde para el planteamiento de cuestión de confianza. La sesión del pleno inició con este anuncio de parte del presidente del Legislativo, Pedro Olaechea.

“La Junta de Portavoces ha accedido a la petición formulada por escrito del pasado viernes 27 de setiembre por el presidente del Consejo de Ministros, en el sentido de recibirlo en la fecha para que pueda plantear una cuestión de confianza ante el pleno. Para este efecto el acuerdo de Portavoces ha sido invitarlo a sustentar al término del acto electoral para el cual hemos sido convocados”, precisó.

Esto provocó la reacción de los legisladores de Nuevo Perú y Frente Amplio, quienes presentaron una moción de censura contra la Mesa Directiva.

Posteriormente se registraron incidentes que continuaron con el ingreso de Salvador del Solar y su Gabinete Ministerial sin autorización, provocando la suspensión de la sesión. El pleno fue reanudado tras varios minutos y el primer ministro hizo cuestión de confianza por la elección de los miembros del TC, la cual solicitó sea debatida y votada “hoy mismo”.