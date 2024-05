Este viernes, desde las 2 de la tarde, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará si ratifica o no la detención preliminar por 10 días dictada contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros investigados por presunta organización criminal como parte del caso ‘Los Waykis en la sombra’.

Cinco de los detenidos, Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, Noriel Chingay Salazar, Jorge Chingay Salazar y Jorge Luis Ortiz Morreros, buscan su libertad, mientras que el Ministerio Público solicita ampliar los 10 días de la medida restrictiva.

En particular, Mateo Castañeda, detenido durante un operativo el viernes 10 de mayo, impugna la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que autorizó el allanamiento y descerraje, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones y de la reserva bancaria y tributaria.

De acuerdo con las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), el hermano de la presidenta Dina Boluarte sería el presunto líder de una organización criminal con influencia en la designación de prefectos y subprefectos, utilizándolos para la creación del partido Ciudadanos por el Perú.

La orden de detención, emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, afecta a un total de ocho personas investigadas por tráfico de influencias y organización criminal.

Abogado de Nicanor Boluarte niega reunión entre presidenta y Carlos Morán

En una entrevista en Canal N, la defensa legal del hermano de la mandataria calificó la declaración del Morán Soto como una “mentira de una persona que tiene un sueño frustrado por ser ministro”.

“Esa es la realidad de las cosas. No ha habido tal reunión, lo que ha habido es la coincidencia de ambas personas en el estudio del Dr. Mateo Castañeda que es abogado de ambas partes. Pero no existió ninguna reunión, no se ha pactado ninguna reunión y mi patrocinado ni siquiera ha cruzado palabras con el señor Morán”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que ni Boluarte Zegarra ni el extitular del Ministerio del Interior “interactuaron” en las instalaciones del estudio de Castañeda Segovia.