Poder Judicial deja al voto cese de prisión preventiva para Julio Gutiérrez Pebe

El Poder Judicial dejó al voto el cese de la prisión preventiva que cumple el exintegrante del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Gutiérrez Pebe, investigado por los audios que lo vinculan con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria precisó que el fallo se notificará a las partes en el plazo establecido por ley, que es de 72 horas.

Gutiérrez Pebe afirmó por su parte que en los denominados CNM Audios "habló de más", tras la difusión de una serie de audios que revelaron presuntos actos de corrupción, y remarcó que jamás ha recibido un soborno.

"Me excedí, hablé de más y ese fue mi pecado. Tenga la plena seguridad de que si hubiese cometido algo, lo reconozco. Cuando hablamos de cohecho, hablamos de soborno y eso jamás he hecho por la formación que he tenido", expresó.

El exconsejero del CNM también pidió seguir su proceso en libertad y alegó que la fiscalía "trata de confundir" al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria con su acusación, pues se considera inocente.

"Pido seguir este proceso en libertad por muchas razones. Existen muchos procesados de mi mismo nivel que siguen sus procesos en libertad. Por un principio de equidad e igualdad, pido lo mismo. Yo no pido que se me califique la situación, solo quiero seguir mi proceso en libertad", señaló.

"En cuanto a mi salud, tengo 68 años y todos los días me toman la presión […] mi presión está elevada, sufro de diabetes. Mi esposa es una mujer de 70 años que sufre de leucemia. Mi madre tiene 94 años de edad y todos los días la llamo desde el penal y le digo que me espere del viaje, ella no sabe dónde estoy", añadió.

Desde octubre del 2018, Julio Gutiérrez Pebe cumple 18 meses de prisión preventiva, medida dictada por orden del juez Hugo Núñez Julca, acusado del presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

El exconsejero es investigado por presuntamente haber coordinado y colaborado de forma irregular en el nombramiento de los jueces Miguel Canahualpa y Armando Mamani y la ratificación del juez Ricardo Chang.