Daniel Salaverry revela que fue guachimán a los 18 años

Síguenos en Facebook

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, reveló que ha trabajado como vigilante cuando tenía 18 años de edad y aún no había estudiado ninguna carrera.

Durante una entrevista en el programa "Porque hoy es sábado con Andrés, Salaverry indicó que guachimán fue el primer trabajo que tuvo luego de tener un hijo.

"Mi primera chamba, bueno he trabajado de todo, mi primera chamba fue de vigilante en la noche de una empresa de transporte que ahora ya no existe porque se fusionó con otra", manifestó.

Incluso, Salaverry recordó que no llevó el tradicional uniforme de color marrón porque en esa época no era una exigencia.

"No nos exigían en ese momento (llevar el uniforme marrón) te estoy hablando del año 91. No nos exigían uniforme, pero sí nos daban un palo. Cuando fui a buscar trabajo, me dijeron: ¿Qué profesión tienes?, a los 18 años, les dije 'no tengo profesión'", relató.

"Tuve un hijo a los 18 años y mi prioridad era romperme el lomo trabajando"

Previamente, Daniel Salaverry indicó que siempre se inclinó por postular a un cargo en la que pueda tomar decisiones a favor de quienes requieren apoyo del Estado.

"Tuve un hijo a los 18 años y mi prioridad era romperme el lomo trabajando por mi hijo y mi familia. A los 17 años y medio me fui de mi casa. Ahora tengo cinco hijos. En ese momento con un hijo en brazos, con una mano atrás y otra adelante, es bien irresponsable tomar la decisión de dedicarle tu vida al servicio público porque primero debes dar una estabilidad económica a tu familia", mencionó.

En otro momento, el conductor Andrés Hurtado le dijo a Salaverry que sería presidente del Perú en el 2021, respuesta cuando le agradeció por el recibimiento en su programa.

"Yo seré tu jefe de campaña", contestó el titular del Legislativo.

Al final de la entrevista, el presidente del Congreso donó pasajes a Estados Unidos para una niña llamada Valentina, víctima de una parálisis y quien necesita trasladarse a ese país para someterse a una intervención quirúrgica.

"Sabemos los que somos cristianos y creyentes quien está bendiciendo a una niña al final Dios derramará en él mucho más bendiciones", sostuvo.