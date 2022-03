Julio Midolo, defensa legal del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cuestionó la lentitud de la justicia ante la delicada situación de salud que atraviesa el expresidente.

Precisó que su defendido padece de “insuficiencia cardíaca, tiene una válvula que necesita ser controlada en Estados Unidos pero no puede viajar por su impedimento de salida y presenta cuadros de ansiedad, entre otros males, por ser una persona de 83 años”.

Por ello, el abogado invocó a las autoridades del sistema de justicia a que culminen con las investigaciones.

“Mi patrocinado está con las cuentas congeladas, vive de préstamos de amigos y de una pensión que tiene como presidente. Solo pedimos que las investigaciones culminen y lleguen a juicio”, dijo.

MEDIDAS. De otro lado, Midolo informó que presentará un recurso de acción constitucional ante el Poder Judicial para recuperar las dos casas vinculadas al exjefe de Estado que en la actualidad se encuentran incautadas por el caso Lava Jato. “Buscaremos que se anulen las incautaciones de las casas de la familia Kuczynski, que son de propiedad de la hija del expresidente por un anticipo de herencia”, precisó Julio Midolo a este diario.

Estas dos viviendas se encuentran en San Isidro y Cieneguilla. La incautación fue realizada por autorización de la Corte Penal Nacional, tras declarar fundada la solicitud del Equipo Especial Lava Jato, en setiembre de 2019. Por este caso, Kuczynski es investigado, como ministro en el gobierno de Alejandro Toledo, por presuntamente haber recibido pagos de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña con la adjudicación de la Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3). Los pagos se habrían canalizado a través de la empresa Westfield Capital.

Asimismo, Midolo cuestionó al juez Víctor Zúñiga por dictar impedimento de salida a PPK por 30 meses, el último martes, por un caso de aportes de campaña de 2006, cuando el exjefe de Estado viene cumpliendo una medida de arresto domiciliario.

“Es un absurdo: si no puede salir de su casa, ¿cómo puede salir del país? No se discute la facultad del Ministerio Público para solicitar medidas restrictivas pero el juez ha debido valorar esta situación y no dictarle un nuevo impedimento de salida”, dijo el letrado.