PPK responde a Keiko Fujimori: "No voy a renunciar"

Luego de que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori pidiera su renuncia, el presidente Pedro Pablo Kuczynski aseguró que no dejará el cargo.

"No voy a renunciar ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna", escribió en Twitter.

Kuczynski afirmó que "no existe ninguna razón para un nuevo pedido de vacancia", que viene siendo impulsado por diversas bancadas en el Congreso y que ya tendría las firmas necesarias para ser visto en el pleno.

En la víspera, la excandidata Keiko Fujimori instó al mandatario a "dar un paso al costado" y respaldó al vicepresidente Martín Vizcarra para asumir el cargo.

En tanto, en el Parlamento las bancadas de Frente Amplio y Nuevo Perú reúnen las 26 adhesiones necesarias para debatir la moción de vacancia, que se basa -aseguran- en las declaraciones de Jorge Barata y otras pruebas. Dicho documento sería presentado el día de mañana.