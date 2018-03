​PPK renuncia a la presidencia del Perú sin hacer autocrítica

Síguenos en Facebook y YouTube

El desenlace de la gravísima crisis política por la supuesta compra de votos fue también el fin del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Luego de varios días de tensión por la moción de vacancia que enfrentaba, debido a sus vínculos con Odebrecht, el hasta ayer jefe de Estado anunció su renuncia, la que presentó al Congreso de la República mediante una carta.

Durante la mañana de ayer, la dimisión ya era un fuerte rumor. Sin embargo, recién a las 2.40 p.m., y mediante un mensaje a la Nación, Kuczynski Godard anunció que dejaba el sillón de Pizarro, el cual ocupó por solo un año, siete meses y 22 días.

Aunque para la salida del renunciante fueron determinantes los videos que el último martes propaló Fuerza Popular -en los que se aprecia a los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel intentando persuadir al legislador “naranja” Moisés Mamani para que rechace la vacancia a cambio de obras del Gobierno en Puno-, nuevos audios difundidos ayer por Daniel Salaverry, vocero fujimorista, precipitaron el desenlace político.

Estas tres grabaciones involucran al saliente ministro de Transportes Bruno Giuffra, quien hace de mediador para concertar una reunión entre Mamani y el renunciante presidente de la República (más información en la página 7).

IRREVERSIBLE. Otro factor que abonó en tal dimisión fue la reconfiguración del Congreso en cuanto al apoyo a la moción de vacancia que hoy se iba discutir en el Pleno. De acuerdo con los últimos cálculos, aquellos legisladores que respaldaban la destitución presidencial superaban los 125 -de los 87 necesarios-, pues muchos de aquellos que días antes afirmaban que la rechazarían o se abstendrían adelantaron que la aprobarían ante las nuevas pruebas.

Tal es el caso de Luciana León (APRA), quien, al igual que su compañero Jorge del Castillo, demandó la renuncia del jefe de Estado. Caso contrario, advirtió que votaría por la vacancia.

Sin embargo, la estocada vino desde la tienda oficialista, pues más de un parlamentario de Peruanos Por el Kambio se pronunció en el mismo sentido mediante sus redes sociales.

Salvador Heresi, secretario general de PPK, afirmó por ejemplo que respaldaría la destitución si este no daba un paso al costado.

En sintonía, Pedro Olaechea, exministro de la Producción, tuiteó: “Se necesita proteger las instituciones. Por eso, con mucho pesar, señor presidente, le pido que dé un paso al costado”.

El hasta ayer titular de Vivienda Carlos Bruce se pronunció a favor de un “cambio democrático”, mientras que Juan Sheput, en diálogo con la prensa, opinó que Pedro Pablo Kuczynski debía optar por el “estricto cumplimiento de la Constitución”. Los legisladores pepekausas Clemente Flores y Moisés Guía se pronunciaron en ese mismo sentido.

Para agravar el panorama, los exoficialistas Gino Costa, Alberto de Belaunde y Vicente Zeballos, de quienes se esperaba un rechazo a la moción, ayer dieron un giro de 180 grados. La bancada de Alianza Para el Progreso (APP) ya había hecho lo propio un día antes.

SE SIENTE VÍCTIMA. Antes de que se hiciera oficial su dimisión, el renunciante presidente apareció en la puerta principal de Palacio de Gobierno, donde recibió la discreta despedida de algunos trabajadores, quienes hasta lo aplaudieron antes de que se retire a su residencia en el distrito de San Isidro.

Minutos después, comenzó la difusión del esperado mensaje a la Nación. Desde el principio, Kuczynski Godard enfatizó que dio lo mejor de sí en su gobierno, pese a “la constante obstaculización y ataques” de “la mayoría legislativa”.

Agregó que tal confrontación política creó un “clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país” y recordó las interpelaciones y censuras de ministros, así como el primer proceso de vacancia y el que debía afrontar hoy.

Además, mencionó, en el marco de la coyuntura actual, la publicación de “informes defectuosos y que contenían errores” -en alusión al documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre operaciones financieras de Kuczynski- y la aparición de parlamentarios que no respaldaban la vacancia en “grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el Gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos”.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron”, sentenció.

Asimismo, reclamó a la oposición que por querer exponerlo como una persona corrupta haya involucrado a trabajadores honestos de su entorno.

SIN MEA CULPA. Tras la dimisión de Kuczynski, más de una voz advirtió que en su discurso no hubo ningún mea culpa. Luz Salgado, expresidenta del Parlamento, expresó que en su carta “no hay ninguna línea de autocrítica”.

“Él se quiere victimizar cuando ha traído todo este problema, su vinculación con diferentes empresas brasileñas, cuyas denuncias vinieron del exterior y que no se podían ocultar, agravado ahora por una actitud totalmente corrupta de querer sobornar y llevarse a congresistas con prebendas (...). Hasta ahora no reconoce sus errores”, remarcó.

Más allá incluso, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, sostuvo que la falta de autocrítica de PPK no contribuye a que el Parlamento acepte su renuncia y adelantó que en su opinión se lo debería vacar.

“Se va con una incapacidad mental manifiesta que no le permitió nunca ver la diferencia entre lo público y lo privado”, expresó en diálogo con la prensa.

Entre otras reacciones, el vocero alterno de Acción Popular, Yonhy Lescano, declaró que quien debe asumir las riendas del país es el vicepresidente Martín Vizcarra, de quien se informó que llegaría a nuestra capital -procedente de Canadá- a la 1 de la madrugada de mañana para asumir la jefatura del Estado.

“La mezquindad y la permanente confrontación de este Parlamento con el Ejecutivo, con una lideresa que no fue capaz de aceptar los resultados de un proceso electoral, creo que nos pasa la factura a todos los peruanos”, precisó.

El vocero de Peruanos Por el Kambio, Gilbert Violeta, indicó a su turno que PPK optó la dimisión para no prolongar la grave crisis política en el país.

Por la noche, al cierre de esta edición, PPK salió de su residencia para saludar a decenas de simpatizantes suyos que llegaron hasta dicho punto para manifestarle su respaldo. Según vecinos de la zona, muchos de ellos llegaron en buses que se estacionaron en los alrededores. “No nos vamos a dejar”, les dijo el renunciante mandatario, con la bandera de su partido en la espalda.

DATOS:

- PPK ofreció mensaje acompañado de casi todo su gabinete. Faltó Elsa Galarza (Ambiente).

- Saliente mandatario sostiene que ha sido blanco de constantes ataques de la mayoría legislativa, obstruccionista, que ha generado un clima de ingobernabilidad y de confrontación política. La oposición resalta que no hubo mea culpa

- Se despidió de sus trabajadores en Palacio.

Infografía