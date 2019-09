Reprograman interrogatorio de PPK para el viernes 20 de setiembre por investigación contra Toledo

César Nakazaki, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), informó que el interrogatorio programado para este miércoles en el marco de la investigación que se sigue contra Alejandro Toledo por la Carretera Interoceánica Sur a la constructora Odebrecht, fue reprogramado para el viernes 20 de setiembre.

La continuación del testimonio del exministro PPK en caso de expresidente Alejandro Toledo, ha sido reprogramado para el próximo 20 de este mes a las 9:30 a.m., escribió en Twitter.

La diligencia que se realizaría hoy fue programada por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, como ampliación de la declaración de PPK.

El expresidente fue dado de alta el último martes de una clínica local donde permaneció por cinco días, tras una descompensación mientras cumplía su orden de arresto domiciliario.

PPK fue internado horas antes de que se llevara a cabo, el pasado viernes 6 de setiembre, una audiencia en la cual se evaluó la apelación que presentó José Domingo Pérez contra el rechazo a su pedido de variar el arresto domiciliario por un régimen de prisión preventiva.

César Nakazaki precisó que el exjefe de Estado retornó a su vivienda para seguir cumpliendo con su régimen de detención domiciliaria, bajo control médico y enfermería.

Como se recuerda, PPK es investigado por presuntas asesorías a la constructora Odebrecht y por la recepción de presuntos aportes de dicha empresa a su campaña electoral.

La continuación del testimonio de ex Ministro PPK en Caso de ex Presidente Alejandro Toledo, ha sido reprogramada para el próximo 20 de este mes a las 9.30 am.

— César Nakazaki (@CesarNakazaki) September 11, 2019