PPK revela por qué no pagó impuestos en EE.UU.

La revelación del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las operaciones bancarias que el presidente Pedro Pablo Kuczynski realizó hace más de una década abrió nuevas interrogantes sobre el patrimonio del Mandatario.

Una de ellas fue la venta de un inmueble (valorizado en $695 mil) ubicado en la calle Choquehuanca N°953-967, en San Isidro, a la empresa Dorado Asset Management Ltd., constituida en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas y vinculada a una de sus hijas.

Al ser cuestionado sobre el tema por la parlamentaria Karina Beteta (FP), durante las siete horas que duró la sesión reservada en Palacio de Gobierno, Kuczynski justificó que realizó la mencionada operación para no pagar impuestos en Estados Unidos.

Correo tuvo acceso a una parte del testimonio que el Mandatario ofreció a “Lava Jato”.

“¿Para qué le vamos a pagar al Tío Sam y al señor (Donald) Trump un montón de plata que está aquí en el Perú y no es ilegal?”, respondió PPK a Beteta, quien le preguntó por la transacción de la vivienda, que es contigua a la residencial actual del jefe de Estado.

“Me gustaría que nos pueda explicar por qué usted (Pedro Pablo Kuczynski) transfirió el inmueble ubicado en la calle Choquehuanca N°953-967, que está en San Isidro, a esta empresa (Dorado)”, expresó la parlamentaria de Fuerza Popular (FP) Karina Beteta, miembro de la comisión.

Al respecto, el Mandatario explicó que en Estados Unidos un ciudadano norteamericano paga un impuesto por el número de propiedades que tiene en el extranjero. Este tributo -dijo- “es un impuesto a las pensiones”, una figura que no se cobra en el Perú.

“Muy simple: en Estados Unidos hay un impuesto muy grande si uno deja el pasaporte americano, y cuanto menos propiedades uno tiene, menos impuestos va a pagar, y es un impuesto a las pensiones, cosa que no tributan aquí en el Perú. Allá me quitan si dejo el pasaporte americano, como lo he hecho, 30% de mi fondo de pensión cada año”.

Y agregó: “Entonces, yo me muero pobre, no me queda ni un centavo; entonces, tengo que salir de las propiedades que tengo y dárselas a algún miembro americano de mi familia, mi hija en el caso de -este- Dorado, (y) en el caso de la casa que tenía en Estados Unidos a mi esposa. Eso es todo, ¿no? ¿Para qué le vamos a pagar al Tío Sam y al señor (Donald) Trump un montón de plata que está aquí en el Perú y no es ilegal?”.

Consultado acerca del dinero que habría obtenido por la venta del inmueble a la empresa Dorado, Kuczynski sostuvo que la operación en realidad es una transferencia de propiedad que no le generó ingreso alguno.

“Yo no he vendido la casa, la casa se (la) he pasado a mi hija. No ha generado ningún dinero”, replicó el Mandatario.

Precisamente en el 2016, durante la campaña electoral, el entonces candidato presidencial de Peruanos Por el Kambio se refirió a esta misma operación señalando que la vivienda ubicada en la avenida Choquehuanca N°985 era “un anticipo de herencia” para su hija.

CUESTIONAMIENTOS. De acuerdo con Reuters, PPK le dijo a la comisión “Lava Jato” que Dorado Asset Management Ltd. era una compañía offshore “manejada por su hija y que lo ayudó a eludir impuestos estadounidenses sobre sus propiedades en Perú”.

La respuesta que obtuvo la agencia de Gonzalo del Río, uno de los abogados del actual presidente de la República presentes durante la sesión, fue que “la transacción era legal”.

Además, el letrado elogió a Kuczynski “por estar dispuesto a discutir sus finanzas personales con el comité a pesar del clima político acalorado”.

Sobre este asunto, la congresista “naranja” Karina Beteta confirmó que Pedro Pablo Kuczynski indicó ante la comisión “Lava Jato” que se autovendió la vivienda de la calle Choquehuanca para “no pagar impuestos”. “Quería evitar que le descuenten 30% de impuestos”, narró.

La versión de la fujimorista fue secundada por el aprista Mauricio Mulder, quien, tras señalar que “PPK fue muy confuso en sus respuestas”, mencionó que “para evitar que le corten su pensión”, el jefe de Estado “tuvo que poner la casa a nombre de una empresa y luego de su hija”.

En la misma línea, el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde opinó que la revelación de Kuczynski es más “un problema de impuestos americanos que peruanos”.

LA OTRA CASA. Según Cuarto Poder, Westfield Capital recibió dos pagos por $287,028 y $430,542, por parte de las concesionarias IIRSA Norte Tramo 2 e IIRSA Norte Tramo 3 el 3 y 4 de diciembre del 2007, respectivamente.

Estas fechas coinciden, según el informe de la UIF con data de Interbank, con el esquema de pago del crédito efectivo que Pedro Pablo Kuczynski solicitó al BCP para la compra de su actual residencia en la calle Choquehuanca N°975-985, en San Isidro.

Ello debido a que la segunda transferencia hecha por el consorcio encabezado por Odebrecht a Westfield es similar al depósito que la empresa de PPK hizo tres días después para pagar el crédito en la mencionada entidad bancaria.

El abogado del Mandatario, Gonzalo del Río, cuestionó el documento elaborado por la UIF y dijo que la “información no es seria”.

Presión política. “El informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la SBS está lleno de mentiras y errores”, manifestó anoche el congresista Gilbert Violeta, vocero de la bancada oficialista.

“Si fuese jefe de la UIF, yo renunciaría; el jefe (de la UIF) debería renunciar”, añadió luego de asegurar que Kuczynski no era ministro en el año 2003, como dice el informe. También aseguró que no existen los tramos 2 y 3 del Proyecto IIRSA Norte.

“Creo que la UIF está siendo materia de una presión política permanente a la que ha terminado cediendo, sacando un informe un día antes de que el Presidente (PPK) declare ante la comisión ‘Lava Jato’”, señaló en el programa Agenda Política de Canal N.

En cuanto a la versión de la congresista Yeni Vilcatoma, quien asegura que “un congresista vale 200 mil soles y 50 millones en obras”, Violeta desestimó la “seriedad” de la citada parlamentaria, que “mencionaba a Condorito como causal para vacar al Presidente”.

MÁS DATOS:

- 2006 - año en que PPK vende su propiedad en San Isidro a la empresa Dorado.

- 695 mil dólares fue el valor del inmueble que Kuczynski vendió a la empresa Dorado Asse Management Ltd.

- 7 horas duró el interrogatorio de la comisión “Lava Jato” en Palacio de Gobierno.

PÚBLICO. Comisión “Lava Jato” desclasificará testimonio. La comisión “Lava Jato”, liderada por Rosa Bartra, sesionará hoy para definir si hará público el interrogatorio al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Fuentes de dicho grupo de trabajo dijeron que la mayoría de sus integrantes está a favor de desclasificar el testimonio de PPK, tal como lo propuso su propio abogado, Gonzalo del Río.