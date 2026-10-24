El senador Alfonso López Chau fue denunciado ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa por una presunta infracción al deber de neutralidad electoral, tras su presunta participación activa en una campaña vinculada al candidato regional Jenry Huisa, de la organización política Ahora Nación, en el marco de la Segunda Vuelta Electoral.

Según la denuncia presentada por el ciudadano Shamir Fernández Bernilla, el legislador habría integrado la mesa principal durante un mitin de campaña en favor del candidato Jenry Huisa. Además, se le acusa de invocar su investidura y peso institucional como autoridad legislativa del Estado, respaldar y promover la captación del voto ciudadano.

El documento advierte que la actuación del senador trasciende el marco de su libertad de militancia, pues habría utilizado la notoriedad, el estatus y el prestigio como senador para influenciar en la intención de voto.

De acuerdo a la denuncia, esta conducta contraviene el artículo 346 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859), que “prohíbe a toda autoridad política o pública practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido”.

Frente a ello, se solicita que se determine si la conducta del senador constituye una infracción a las normas de neutralidad electoral establecidas en la legislación vigente. Asimismo, el caso está pendiente de que el área de Fiscalización del JEE Arequipa emita el informe correspondiente sobre los hechos denunciados.