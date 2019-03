Sánchez: Comisión de Ética resolverá de inmediato denuncia de acoso contra Lescano

Síguenos en Facebook

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, calificó de grave la denuncia contra el legislador de Acción Popular, Yonhy Lescano, con respecto a que acosó de forma sexual a través del Whatsapp a una periodista.

En diálogo con RPP, informó que su grupo de trabajo resolverá de inmediato la denuncia para entregar un informe final en un corto plazo.

"Como presidenta de la Comisión de Ética tenemos que resolver de inmediato esta denuncia (...). Más allá de dar una opinión particular, no lo puedo hacer porque como presidenta de la comisión no correspondería; sin embargo, estos hechos me parecen gravísimo", subrayó.

Trabajo responsable y objetivo

En ese sentido, Janet Sánchez mencionó que la Comisión de Ética actuará con responsabilidad y objetividad, de acuerdo con las pruebas que se presenten sobre la acusación contra Lescano.

"Esto se investigará en la comisión como corresponde. Todos estos elementos de hecho, pruebas que podamos recopilar para trabajar de forma responsable y objetiva para tener un informe final en los próximos días", enfatizó.