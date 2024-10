El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Isaac Mita, aseguró que “doctrinariamente” no existe el término “terrorismo urbano”, por ese motivo, se está tipificando el delito de criminalidad sistemática.

En declaraciones a la prensa, Mita señaló que en la reunión recogieron la opinión de especialistas, congresista, de la sociedad civil y de los grupos que se oponen a este término, en marco a la lucha contra la criminalidad.

“Ese término (terrorismo urbano) no hay, la misma plataforma de grupos que están protestando están reclamando que no se incluya. No es que me opongo, sino que doctrinariamente no hay ese término”, manifestó.

“El asunto es que hemos recogido la propuesta de especialistas, congresistas, así como la sociedad civil, así como los que han marchado y han presentado su propuesta; se ha recogido eso y están en contra de ese terrorismo urbano”, añadió.

Sobre la ley de crimen organizado, el titular de la Comisión de Justicia pidió tomar “con seriedad” dicho tema y manifestó que prácticamente terminaron con el dictamen. Ahora, pasará un análisis para consensuar y posteriormente se pondrá a consideración del pleno del Congreso.

“Algunas reformas (se han hecho sobre crimen organizado). No quisiéramos adelantar porque soy presidente de la comisión multipartidaria, en el debate ya se verá de acuerdo a los dictámenes sustitutorios que se van a presentar”, resaltó.

Mita también dijo que no se está manejando de manera correcta la parte ejecutiva sobre la criminalidad organizada, a pesar de que existe la nota y está tipificada en el Código Penal.

“Se tiene que hacer con mucha serenidad, eso es lo que estamos pidiendo, no es que se trate de incapacidad. Lo que se trata es resolver el problema de inseguridad ciudadana. Es un tema que no se está manejando correctamente la parte ejecutiva, existe la norma, está en el Código Penal, sin embargo, no se está ejecutando”, refirió.

Cabe recordar que el Congreso sesionará este miércoles 16 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, con el objetivo de seguir con el debate de los dictámenes de terrorismo urbano y crimen organizado, pues ambos quedaron en cuarto intermedio la semana pasada.

TE PUEDE INTERESAR