Presunto nepotismo compromete a Milagros Salazar

Un reportaje de televisión detectó un presunto intercambio de favores entre los congresistas Milagros Salazar de la Torre y Carlos Ticlla, ambos de Fuerza Popular, para lograr la contratación en el Parlamento de un familiar de la legisladora.Según el programa Punto Final, de Latina, el favorecido es Ezrra Joel Meléndez Salazar, sobrino de la legisladora Milagros Salazar, actual presidenta de la Comisión de Educación.

La contratación habría ocurrido a solicitud de su colega de bancada Carlos Ticlla, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.Según se pudo conocer, Meléndez Salazar, de 36 años de edad, no acredita estudios universitarios. Su formación académica es secundaria completa.A requerimiento del programa de TV, Carlos Ticlla explicó de este modo la razón por la que propició la contratación del sobrino de Salazar: “Cuando asumí la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se apersonaron muchas personas a solicitar un puesto de trabajo; dentro de ellas, llegó este joven Joel, suplicando que lo necesitaba urgente y lo contraté”.

En cuanto a su formación profesional dijo: “Justamente, como solo tiene secundaria completa, se le contrató como auxiliar”.Según el Código de Ética Parlamentaria, un legislador no puede emplear en su despacho, o en las comisiones que integren, a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

La Ley General de Nepotismo señala que los altos funcionarios públicos que contraten a parientes son pasibles de ser procesados ante el Poder Judicial.El contratado en mención es hijo de la señora Giuliana Salazar, hermana de la legisladora Milagros Salazar.

Renuncia

Al parecer, las indagaciones periodísticas durante la semana previa motivaron decisiones entre las personas supuestamente comprometidas en este tema.Meléndez Salazar renunció a su cargo en la Comisión de Ciencia y Tecnología el miércoles 19 de junio.

Salazar

Al respecto, la congresista Milagros Salazar mostró sorpresa cuando se le consultó sobre este asunto. “No. No sé qué es lo que me está preguntando”, respondió a los reporteros de Punto Final. Confirmó que Joel Meléndez Salazar es hijo de su hermana Giuliana, pero aseguró que no sabía si era empleado del Congreso de la República.

“No. No lo sé. Tendrían que preguntar a esa comisión si es que trabaja ahí. Lo correcto es ir a esa comisión y preguntar. Yo respondo por mí, no por una segunda persona. Yo no contrato al personal, así que no sé. Yo desconozco ese proceso”, declaró.

“Yo no sé qué es patrocinio ilegal; yo respondo por mi despacho, no por otras personas”, agregó.El penalista Carlos Caro precisó que el delito de nepotismo tiene una pena de hasta cinco años de prisión en el caso de funcionarios públicos.