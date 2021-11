La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, resaltó que desde el Gobierno del presidente Pedro Castillo se busca fortalecer acuerdos y el equilibrio de poderes debido a que servirá -según manifestó- para “construir una sola visión”.

“Estamos buscando fortalecer ciertos aspectos que creo también deberían ser un objetivo conjunto. El fortalecer el diálogo, el tema de buscar acuerdos y el equilibrio de poderes, que yo no me canso de decirlo -siempre estoy planteando eso porque pienso que eso nos va ayudar- son elementos fundamentales para ayudarnos a construir una sola visión. Los actores tenemos que tener en claro que nuestra relación debe ser más complementaria y no más de confrontación”, expresó durante su participación en el seminario organizado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

“En este gobierno estamos tratando de crear una visión que sea lo más clara posible, echar adelante un plan de trabajo que demuestre que sí podemos caminar a estos objetivos”, agregó la primera ministra.

Asimismo, Vásquez Chuquilín resaltó que el Ejecutivo pretende promover una política nacional de lucha contra la corrupción. En la víspera, el Gobierno envió al Congreso un paquete de reformas legales y constitucionales para combatir esta clase de delitos.

“Queremos plantear una política nacional de integridad, de lucha contra la corrupción que sería importante porque nos permitiría tener objetivos claros, metas, estrategias. Vamos a mirar cómo lo echamos adelante (...) Estamos en medio de la gestión publica obligados a pensar en la generación del valor público, la lucha contra la corrupción y en cómo hacemos un uso más eficiente de recursos”, aseveró.

“Esa visión conjunta no se ha construido y hay mucho desencanto del ciudadano y desconfianza de que podamos caminar a este tipo de país, pero eso no es algún tipo de pretexto para comenzar cambios y lograr un Estado que actúe de manera diferente, mejor”, acentuó.

Vásquez envió oficio a ministro por no ir a comisión sobre gas de Camisea

La mañana de este jueves 11, Mirtha Vásquez envió un oficio a Eduardo González Toro, ministro de Energía y Minas, donde reclama que la ausencia del funcionario en la comisión creada para evaluar la renegociación del gas de Camisea ha impedido que se realicen sesiones en tres oportunidades.

“La participación de usted es vital para el buen desarrollo de las tareas de la Comisión. No obstante, he tomado conocimiento [...] de que las últimas tres convocatorias para sesionar (para los días 5, 9 y 11 de noviembre) han tenido que ser reprogramadas debido a que vuestro sector, actor central en este asunto, no confirmó su participación”, se lee en el documento.

