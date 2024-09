A través de sus redes sociales, Carlos Caro, abogado del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, desmintió que los audios difundidos recientemente formen parte del proceso fiscal que se sigue contra su cliente.

Según Caro, los informes corresponden únicamente a la extracción de información de dispositivos y no a una pericia sobre la autenticidad de los audios.

“Corresponderían únicamente al procedimiento de extracción de información y realización de copia espejo de lo que aparecería en una o más fuentes (celulares)”, señaló Caro, a través de su cuenta de X.

El abogado también aclaró que la investigación relacionada está a cargo de una fiscalía provincial y no involucra a Santiváñez, quien solo puede ser investigado por el fiscal de la Nación debido a su cargo.

“Esa es la razón por la cual dichas actas no forman parte del proceso contra el señor Santiváñez, de modo que no lo afectan ni lo vinculan. El señor Santiváñez no puede ser investigado por una fiscalía provincial, sólo por el fiscal de la Nación por ser ministro”, a gregó el abogado.