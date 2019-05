Yeni Vilcatoma sobre su programa: "Vamos a continuar desde otro medio" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La parlamentaria de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma anunció que su programa 'Sin Corrupción' seguirá difundiéndose a través de otra plataforma, tras la suspensión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

"Nosotros lo que vamos a hacer es continuar con estas denuncias desde otro medio, desde otra plataforma", dijo la legisladora esta mañana ante la prensa.

Asimismo, Vilcatoma indicó que ayer fue "objeto" de "maltrato" al no ser informada sobre la suspensión de su programa en el canal del Congreso.

"Nosotros en las próximas semanas vamos a continuar con la difusión de estos programas. Quiero manifestar mi total rechazo al maltrato del cual he sido objeto el día de ayer. He hablado con el presidente (del Congreso), con parte del equipo de prensa. Sin embargo, en ningún momento se me comunicó que aquel programa dejó de ser transmitido", expresó.

NOTA PREVIA

El programa que conduce la congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma en el canal del Congreso se emitió, a pesar de que el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, lo haya suspendido.

A través de la cuenta de Twitter oficial del Parlamento se anunció que Vilcatoma iba a tratar el tema de presuntos actos de corrupción cometidos en la obra de la avenida Chiclayo, en Lambayeque.

"En programa “Sin Corrupción”, que conduce la tercera vicepresidenta del Congreso Yeni Vilcatoma, se va a denunciar presuntos actos de corrupción sobre la obra de la av. Chiclayo-Lambayeque, que costó más de 50 millones de soles. A las 7.30 am. por el Canal del Congreso TV", se lee en la mencionada red social.

Vilcatoma también escribió lo siguiente: "Luego de la censura al programa Sin Corrupción, se está emitiendo ahora a través del canal del Congreso".

Minutos después, en la cuenta de Twitter del Congreso borran la publicación que anunciaba el programa de Yeni Vilcatoma y la transmisión que conduce la congresista se interrumpe de manera intempestiva. Por fortuna, la captura del tuit está párrafos más arriba.

Como se recuerda, la legisladora fujimorista denunció que Daniel Salaverry haya suspendido su programa "de forma arbitraria y sin ningún aviso" a su persona.

"Se ha de conocimiento a la opinión pública que el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverrry Milla, ha suspendido mi programa 'Sin Corrupción' de forma arbitraria y sin ningún aviso a mi persona", se lee en el comunicado de la parlamentaria.

