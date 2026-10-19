El diputado Leo De Paz (Renovación Popular) presentó una propuesta para endurecer las sanciones contra el tráfico de drogas en los alrededores de los colegios. La propuesta modifica el Código Penal y la Ley Orgánica de Municipalidades.

Si la proposición legislativa se aprueba, vender drogas a menos de 300 metros de una escuela básica durante las horas de clases se castigará con 20 a 30 años de cárcel. Si la venta ocurre fuera del horario escolar, la pena bajaría en un tercio.

Para los casos de menor gravedad, como posesión o elaboración en formas atenuadas, la sanción sería de ocho a 12 años dentro de esa zona de protección. “Los colegios deben ser espacios seguros, no territorios vulnerables al tráfico de drogas”, indicó De Paz.

MULTAS DE HASTA 4 UIT Y VIGILANCIA MUNICIPAL

El texto también contempla multas de una a cuatro UIT para quienes consuman drogas en la vía pública cerca de un colegio, y el decomiso de la sustancia. Cuando el infractor sea menor de edad, deberán pagar sus padres o tutores, y el adolescente será enviado a servicios de prevención y tratamiento.

Asimismo, la propuesta añade que los municipios tendrían la obligación de vigilar de manera constante ese perímetro. Además, el serenazgo deberá reforzar su presencia cuando los alumnos entran y salen de clases, en coordinación con la Policía, y presentar informes semestrales a los comités de seguridad ciudadana.

Para sustentar la iniciativa, se recurrió al Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria 2024, de Devida, el cual reveló que el 5.4 % de los escolares encuestados, equivalente a 104,045 estudiantes, reportó haber consumido alguna droga ilegal. Además, se habrían detectado casos de inicio de consumo desde los 10 años.