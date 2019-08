Proponen mesa de diálogo por adelanto de elecciones

Síguenos en Facebook

La puesta en marcha de una mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo con la finalidad de llegar a consensos respecto al proyecto de ley de adelanto de elecciones para el 2020, presentado por el presidente Martín Vizcarra, podría abonar a despejar las dudas que mantienen algunas bancadas parlamentarias respecto a la viabilidad de la propuesta.

Dicho planteamiento fue expuesto por los legisladores de Acción Popular (AP) que acudieron ayer a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en atención a una invitación del primer ministro Salvador del Solar. Se supo que desde la PCM la invitación se extendió a todas las bancadas congresales, excepto al APRA y Fuerza Popular.

Cabe indicar que alrededor de las 8:00 a.m. llegaron a la PCM los oficialistas Jorge Meléndez y Sergio Dávila, quienes se reunieron con el Premier en estricto privado.Luego, al promediar las 9:15 a.m., acudieron los representantes de la bancada de la “lampa”, Edmundo del Águila y Paloma Noceda. Minutos después hizo lo propio Víctor García Belaunde y Miguel Román.

Propuesta

Aproximadamente dos horas después, los representantes de Acción Popular dieron detalles de la realización del encuentro con Del Solar e indicaron que partió de Víctor García Belaunde la posibilidad de establecer una mesa de diálogo. Así lo señaló Edmundo del Águila.

“A iniciativa del congresista Víctor García Belaunde hemos pedido formar una mesa de diálogo, lo que permitirá recoger y tener una buena salida a todo esto (...). La solución podría ser una mesa que permita socializar este proyecto con el resto de bancadas”, manifestó.

Sostuvo, además, que lo adecuado es que la iniciativa del Ejecutivo sea debatida y recordó que el Parlamento presentó con anterioridad dos proyectos de ley que solicitaban el adelanto de elecciones generales para el 2020.“El Ejecutivo los ha tomado y los ha plasmado en uno solo. Que se han perdido las formas en el camino, indudablemente que sí; que el Presidente llegó el 28 de julio con un proyecto que no es el que se ha mostrado hoy, también. Vamos a dejar eso de lado y a enfocarnos en el tema del proyecto”, precisó.

Añadió que no solamente se puede hacer una ronda de diálogo teniendo como escenario el Ejecutivo, sino también desde el Congreso.Entre tanto, García Belaunde afirmó que hubo “una muy buena voluntad” por parte del Ejecutivo de convocar a reunión a las bancadas.

Además, señaló que le comentó al primer ministro que “una modificación constitucional no puede ser observada por el Ejecutivo” y, por ende, el Presidente no puede presentar una cuestión de confianza. Explicó que ante un eventual archivamiento de la propuesta, el Ejecutivo tendrá que aceptar la decisión del Congreso, “que es soberano, y deberá voltear la página”.

Por su parte, el vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, consideró acertada la decisión de poder concretar una mesa de diálogo. “Es una posibilidad (de acudir a la mesa) que no la descartamos. Todo lo que sea sinónimo de diálogo en política es positivo”, dijo.

Dejó en claro que le hicieron saber al primer ministro que la situación en el país es grave y que existe un “estado de ingobernabilidad”, que no solo parte del Legislativo, porque también tiene responsabilidad el Ejecutivo. “Le hemos manifestado la necesidad de ir a un adelanto de elecciones y renovar la política con nuevas reglas electorales y la incorporación de nuevos actores”, indicó.

Ambas bancadas, tanto Acción Popular como Nuevo Perú, señalaron que primero debe establecerse tal acuerdo para luego designar a uno de sus representantes. La bancada de APP fue la última en reunirse con el Premier. La discusión fue clara, pero tuvo momento ásperos. “Ojalá se pueda hacer un diálogo con las otras mesas donde podamos buscar alternativas”, refirió el vocero Luis Iberico.Sostuvo que se tiene como compromiso seguir conversando. “Siempre vamos a seguir buscando diálogo”, dijo.Al cierre de esta edición, la bancada Contigo no había sido invitada al encuentro.

Su vocero, Juan Sheput, dijo que “hay una mala costumbre de conversar después de presentada la iniciativa, cuando debe ser al revés”. Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, bancada que tampoco ha sido invitada, sostuvo que “deja mucho que desear la actuación del Poder Ejecutivo”. Correo conoció que las bancadas del Frente Amplio y el APRA no habrían recibido invitación.

Tiempo

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra se siente confiado en que el proceso electoral se realice a tiempo. “Creo que sí es factible en el transcurso de un año hacer un proceso de elecciones y transferencia para nuevas autoridades. Que sea el pueblo el que elija”, señaló. Desde Loreto, el jefe de Estado también aseguró que su mensaje a la Nación fue aprobado en la sesión del Consejo de Ministros el 24 de julio. “Se habló, se recibió aportes, finalmente a la conclusión que se llegó era adelantar elecciones un año”, agregó.

Ayer se hizo pública el acta de la reunión, que incluye el debate y respaldo a la propuesta de adelanto de elecciones al 2020. El oficio señala que, luego de la lectura del mensaje, se procedió con el planteamiento de aportes y la aprobación del discurso de forma unánime, decisión plasmada en un documento que lleva la firma del jefe de Estado, el Premier y todos los integrantes del gabinete.

¿Confianza?

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo esperar que el Parlamento haga un ejercicio “sano” y “calmado” de la propuesta. En TV Perú, deslizó la alternativa del Ejecutivo ante un eventual rechazo del Congreso en la aprobación de la reforma.

“Si se forzara la posibilidad de proponer una cuestión de confianza (y esta fuera negada), (...) se convoca a elecciones entre los cuatros meses siguientes, exclusivamente para lo que es congresistas y para culminar el periodo pendiente”, resaltó.

En contraposición, el abogado constitucionalista Enrique Ghersi manifestó que el primer poder del Estado no puede plantear una cuestión de confianza. “De acuerdo con la propia Constitución, las modificaciones constitucionales no son observables por el presidente”, sostuvo.En diálogo con este diario, el letrado cuestionó la iniciativa porque las normas no son retroactivas -según dijo- y se estaría violando la Carta Magna y el pacto de San José.“Solo puede entrar en vigencia para el próximo mandato del 2021 y no para los elegidos en el 2016”, comentó.