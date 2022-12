La última alucinante teoría para defender el golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo surgió ayer: Que no estaba en sus cinco sentidos al momento de leer el documento del mensaje a la nación.

El que sostuvo esa estrafalaria idea fue el congresista Guido Bellido quien, tras visitar al exjefe de Estado en la Dinoes, dijo que este no recordaba que leyó el manuscrito en Palacio de Gobierno frente a las cámaras.

“He consultado al presidente de por qué ha leído ese mensaje. Él no recuerda lo que ha leído. He tratado de consultar y él me dice: No recuerdo, Guido”, afirmó ante la prensa.

Aseguró que Castillo recobró la memoria recién cuando cada miembro del Gabinete presentaba su renuncia.

ESTRAMBÓTICO.

Ante ello, sin mayores elementos, Bellido pidió una investigación por parte de las autoridades e hizo un llamado a todas las organizaciones nacionales para formar un frente y rescatar a Castillo.

“Puka” no es el único. Algunos legisladores -entre ellos Katy Ugarte- han tratado de minimizar el craso error al indicar que no hubo golpe de Estado pues solo fue un intento y no se concretó. Una barbaridad.

Lo cierto es que la declaración de Bellido ha generado que un equipo de médicos legistas se dirijiera ayer a la Dinoes.

Al cierre de esta edición, se supo que iban a realizarle una prueba toxicológica para determinar si -en efecto- Castillo tiene alguna sustancia en su organismo.

Guillermo Olivera, defensa de Castillo, indicó en la víspera que al exjefe de Estado le dieron una bebida al momento del mensaje y después se sintió “atontado”.

Por su parte, Alex Paredes, del Bloque Magisterial, aseguró que pedirá las cámaras de seguridad de Palacio para saber quiénes estuvieron a la hora en que Castillo dio el mensaje a la nación.