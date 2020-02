El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, calificó como sospechoso que el peritaje que se está realizando contra Keiko Fujimori encuentre que la excandidata presidencial “no tiene bienes”, a pesar de su actividad política, los ingresos de ella y su familia y por las prácticas que suelen encontrarse dentro de organizaciones criminales.

El fiscal superior aseguró que una línea de investigación que siguen en el proceso contra Keiko Fujimori es la posibilidad de que la lideresa de Fuerza Popular haya ingresado los aportes que recibió en las campañas del 2011 y 2016 a su patrimonio personal.

“(Hemos pedido peritaje contra Keiko Fujimori). Evidentemente nos vamos a encontrar con la sorpresa que no tiene nada”, señaló Vela Barba en declaraciones a Radio Santa Rosa.

El coordinador del equipo especial cuestionó que no haya propiedades a nombre de Keiko Fujimori a pesar de que tiene actividad social, aspiraciones presidenciales, y el cargo de lideresa de un partido político como Fuerza Popular.

“(Keiko Fujimori) tiene actividad política permanente y un sueldo bastante decoroso como congresista de la república y una sumatoria de lo que manifiestan públicamente, que su esposo (Mark Vito Villanella) tiene una actividad empresarial solvente. Esto nos lleva a algo que se llevó en la deliberación del pedido de prisión preventiva”, recordó el fiscal.

“Va a ser una pericia que no reviste mucha complejidad porque no hay bienes, pero revela que una persona es muy sospechosa que no tenga bienes porque es una práctica habitual de organizaciones criminales que sus cabecillas nunca tengan bienes”, añadió Rafael Vela.

Keiko Fujimori, desde el 28 de enero de este año, está cumpliendo por segunda vez una orden de prisión preventiva, esta vez dictada por un plazo de 15 meses. El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday estimó que había sospecha grave de los delitos de lavado de activos, organización criminal y obstaculización de la justicia, además de peligro procesal y de fuga.