Rafael Vela regresa a Lima y califica de falsas las declaraciones de Jaime Villanueva.

Rafael Vela Barba, fiscal suspendido y coordinador del Equipo Especial Lava Jato, retornó a Perú desde Estados Unidos en la madrugada de este miércoles.

En una conferencia de prensa, Vela Barba refutó las acusaciones formuladas por Jaime Villanueva en relación a posibles encuentros o acuerdos destinados a favorecer a Vladimir Cerrón, Dina Boluarte o el partido Perú Libre.

Además, negó cualquier participación en encuentros con el abogado de Dina Boluarte, Óscar Nieves, así como con la congresista Ruth Luque, a quien afirmó no conocer.

“Eso es absolutamente falso, no me he reunido nunca con la señora Luque. (...) El señor Cerrón es un prófugo de la justicia, justamente tiene un mandato de prisión preventiva, por la Fiscalía de lavado de activos. Nunca (tuve un contacto con él), no conozco al señor Cerrón, sino en las audiencias”, respondió ante la pregunta sobre su presunta participación en la reunión con Villanueva, supuestamente destinada a favorecer a Pedro Castillo y Perú Libre en las investigaciones por lavado de activos.

El fiscal superior, quien ha sido suspendido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, anunció su disposición a abordar las preguntas de la prensa en una conferencia, aunque desde el principio desestimó todas las interrogantes calificándolas como falsas.