Raúl Diez Canseco sobre Alberto Fujimori: "Lo hubiera mandado a su casa hace rato"

El excandidato presidencial de Acción Popular, Raúl Diez Canseco, calificó de barbaridad la decisión del Poder Judicial de ordenar el retorno de Alberto Fujimori al penal de Barbadillo de Ate.

Aseguró que si de él dependería el exmandatario estaría en su casa; más no precisó si bajo el arresto domiciliario o el indulto humanitario.

Además, recordó el nivel de violencia que se vivía en el Perú a consecuencia del terrorismo durante el gobierno de Alberto Fujimori.

"Yo lo hubiera mandado (Alberto Fujimori) a su casa hace mucho rato. Me parece una barbaridad, yo no me meto si lo hizo o no lo hizo (cometió los delitos). Fujimori hizo muchísimas cosas malas, pero, por otro lado, puedo decir como se vivía en el Perú (durante el gobierno fujimorista) cuando te atentaban, te perseguian, te mataban", mencionó Diez Canseco en diálogo con ATV Noticias.

Keiko Fujimori

Con respecto a la detención preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Raúl Diez Canseco mencionó que nunca había visto a tantas personas en la cárcel antes de recibir una sentencia.

"Nunca he visto a tantas personas detenidas sin las sentencias debidas. Claro en el medio se dice que se pueden fugar, pero por un tema de fuga no debe meter preso por meter", sostuvo.

En ese sentido, el excandidato presidencial destacó la importancia de respaldar la labor de los jueces y fiscales que están siguiendo los casos emblemáticos. Sin embargo, consideró importante estar alertas para que esas investigaciones sigan el debido proceso.

"Nunca he visto a tantas personas detenidas sin las sentencias debidas (...). Respaldar a esos jueces y fiscales honestos que tienen mucha fuerza para enfrentarse como se han enfrentado; pero con el debido proceso", agregó.