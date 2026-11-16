El conteo de los votos de las elecciones para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) llegó al 100%.

Y si bien hay incertidumbre sobre la entrega de credenciales para alcaldía de Lima, lo cierto es que Renovación Popular, partido que lidera Rafael López Aliaga, tendrá el poder en el Concejo Municipal.

La composición es evidente, la agrupación celeste tendrá 21 regidores, lo que representa casi el 54% de poder de decisión.

Mientras que la oposición que estaría conformada por Avanza País, Somos Perú y Ahora Nación, suma 15 asientos.

LOS NÚMEROS

El partido tendrá a Jeannete Alonzo, regidora n° 2, como alcaldesa de Lima, según lo que ha definidio el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además de tener ese cargo, Alonzo acompañará al total de 21 regidores que integrará el Concejo Municipal.

Y es que de acuerdo con la normativa del JNE, el partido ganador tiene la mitad más uno del número de escaños, mientra que los 18 puestos restantes se distribuyen mediante la cifra repartidora.

Así, los números quedan de la siguiente manera: Avanza País (9), Somos Perú (5), Podemos Perú (2), Alianza para el Progreso (1) y Ahora Nación (1).

Jeanette Alonzo es la segunda regidora en la lista que encabezaba Rafael López Aliaga. Ella asumiría la alcaldía de Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

VOTOS

Para tomar decisiones en el Consejo Metropolitano, las votaciones se rigen por la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interior del Concejo.

Para aprobar ordenanzas municipales generales, acuerdo de concejos ordinarios, la aprobación del reglamento interno y las comisiones, se necesita una mayoría simple.

Es decir, si hay 21 regidores presentes (el quórum según el reglamento para sesionar), con 11 votos se pueden aprobar las medidas antes mencionadas.

Por lo tanto, Renovación Popular no tendrá inconveniente en tomar decisiones básicas.

En el caso de la vacancia de un alcalde o regidores, el cese del gerente municipal, transferencia de bienes municipales y endeudamientos, entre otros, se necesita una mayoría calificada.

Es decir, dos tercios del número legal de 40 integrantes: Un total de 27 votos favorables.

Por lo tanto, los regidores que tiene la oposición e incluso sumando a otros partidos como APP y Podemos, no tendrían los votos suficientes para vacar a un alcalde.