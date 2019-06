Revelan audios entre Walter Ríos y Aldo Figueroa, juez que verá recurso de casación de Keiko Fujimori (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un reportaje emitido por Cuarto Poder, reveló cuatro audios entre el hoy detenido expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos con el juez supremo Aldo Figueroa, encargado de revisar el recurso de casación con el que pretende obtener su libertad la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori.

Como se recuerda, Figueroa fue duramente cuestionado por sus supuestos vínculos con la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto' e incluso la procuraduría de Lavado de Activos pidió su recusación del caso de la hija del expresidente Alberto Fujimori, pedido que finalmente fue denegado.

Es así que el magistrado fue ratificado como miembro de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y además como presidente de dicho tribunal.

En estas conversaciones presentadas por el dominical, la cuales se llevaron a cabo entre enero y agosto del 2018, se pretende demostrar el vínculo existente entre Walter Ríos y Aldo Figueroa.

AUDIO 1:

En la primera conversación, con fecha del 23 de enero del 2018, Walter Ríos llama al juez supremo para dejarle el mensaje: "Buenas noticias con la doctora Mónica", en referencia, según el dominical, "de la recomendación del juez Aldo Figueroa para contratar a la abogada Mónica Hoyos como jueza supernumeraria, un puesto otorgado por los presidentes de corte cuando no existen disponibles jueces titulares ni provisionales".

WR: ¿Aló? Ya, habla Walter Ríos, del Callao, de ahí te llamo, buenas noticias con la doctora Mónica. Un abrazo.

AF: ¡Gracias!

AUDIO 2:

La siguiente charla data del 16 de abril del año pasado, donde se da cuenta que la designación de la "recomendada" Mónica Hoyos, a la que Walter Ríos había nombrado como jueza supernumeraria, le ocasionó a Aldo Figueroa problemas familiares.

AF: ¿Aló?

WR: Hola Aldo, buenos días, ¿cómo estás?

AF: Hola hermano, ¿qué tal?

WR: ¿Qué dice la salud? ¿Todo bien?

AF: Todo bien, este… ¿me llamaste creo el día sábado?

WR: No porque quería coordinar contigo…

AF: ¿Te acuerdas de mi recomendada?

WR: Ya, ¿qué pasó?

AF: No, pucha, me ha traído problemas con mi señora, tú sabes pues cómo trascienden las cosas.

WR: ¡No te creo!

AF: Sí hermano… un poco me ha puesto contra la pared y yo como te digo, mira yo lo hice con la mayor voluntad. Tengo una señora, una profesional, pues, que está sin trabajo y todo eso pues…

WR: Lógico...

AF: Sí, pucha, por ahí ha trascendido...

WR: Asu maree.

AF: Así, que bueno quería conversar contigo para ver si…

WR: Mañana pues hermano entre 10:30 o 10:40.

AF: Ya pues, hermano.

WR: Mañana entonces, hermano. A tus órdenes, un abrazo.

AUDIO 3:

El audio revela como el expresidente de la Corte Superior del Callao se ofrece como coordinador de una reunión entre el juez supremo y el empresario textil Mario Mendoza, a quien apodaban dentro de la organización como "Octavo consejero" por "su importancia en la ilegal hermandad enquistada en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el Poder Judicial".

AF: ¿Aló, Walter?

WR: Hola este... Aldo, disculpa la molestia.

AF: Dime.

WR: Solamente, mira, lo que pasa es que me acabo de encontrar con… ¿te acuerdas del señor Mario Mendoza?

AF: Ah, sí claro, claro.

WR: No sé, eee… me dijo, de repente, no sé si… creo habló contigo, no sé, así me…

AF: Sí… una reunión, sí.

WR: Sí, no sé de repente ¿qué le puedo decir? Porque agarró un poco frío.

AF: Ya, osea, este… osea… que lo coordinamos pues, ¿no?

WR: Ya. No sé, ¿te puede llamar? No sé... tu tiempo es un poco corto...

AF: La próxima semana...

WR: ¿La próxima semana?

AF: No, no, no, claro, la próxima semana, no. Pero coordinamos previamente para que ¿no? No cruzarme con algunas actividades, ¿no?

WR: Yo, si tú me autorizas, yo podría ser en especie de, entre comillas, "intermediario".

AF: Cómo no, Walter, cómo no. Con toda confianza.

WR: Perfecto. Ya, en la noche… disculpa pues.

AF: No te preocupes, un abrazo.

AUDIO 4:

Walter Ríos, nuevamente, llama a Aldo Figueroa, esta vez para contarle que "estoy aquí con tu hermano Oswaldo Espinoza" y luego pasarle el teléfono para que ambos conversen.

Como se sabe, este amigo en común, tal como precisa el informe, tiene "ya una investigación abierta por asistir a la reunión que el empresario Mario Mendoza realizó en homenaje a los jueces en una vivienda que estaba en litigio. Incluso en marzo de este año la Fiscalía allanó su oficina".

WR: ¿Aló? ¿Aldito?

AF: Hola Walter, ¿cómo estás?

WR: Disculpa la molestia hermano, si no que estoy aquí con tu hermano Oswaldo Espinoza tomando un (ininteligible)… pobremente [Risas] y quiere saludarte, yo también, con todo cariño hermano ¿ya? Te paso con él, hermano, un abrazo Aldito, disculpa la molestia...

AF: De igual manera, no te preocupes… bien bien gracias chau chau

OE: Aldito, ¿no te interrumpimos hermano?

AF: No, no, hermano está bien, está bien. Qué bueno saber que tenemos un amigo en común ¿ah?

OE: ¡Claro pues hermano! Oye hermanito, ¿sabes qué? Aprovechando el próximo jueves, que ya es 1 de febrero, ya están de vacaciones la mayoría de los muchachos...

AF: Ya

OE: Bueno, ustedes tienen un régimen distinto… hay un almuerzo ahí en el cabrito, pues. A ver si reservas tu agenda hermano.

AF: ¿En dónde va a ser?

OE: Ahí en el cabrito… ¿te acuerdas?… de… ahí en Panamericana...

AF: Ah, ya… ya, ya. Estuvo muy rico ahí, sí, sí, sí claro ya, ya pues.

OE: El jueves a eso de la una, ¿ya? Yo estoy coordinando con… va a ir Ricardo, toda la mancha, pues.

AF: Ya pues.

OE: Acá ya está comprometido nuestro amigo Waltercito.

AF: Walter, ah, ok perfecto, ya pues.

OE: Toma nota, está Mario Mendoza, todos hermano.

AF: Ya

OE: Ya, por favor.

AF: Ya.

OE: Ya, un saludo, hermano, hablamos, ¿ya?

AF: Ya

OE: Ya, chau, chau.

AF: Chau.