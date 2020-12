El exalcalde de Lima y candidato al Congreso por Unión por el Perú (UPP), Ricardo Belmont, instó a los ciudadanos a acudir a la playa, pese a las restricciones dictadas por el Gobierno en medio del estado de emergencia contra la COVID-19.

El empresario se reunió ayer por la mañana con sus seguidores en la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, y desacató más de una norma.

reglas. Belmont Cassinelli llegó al balneario un poco después de las 9 a.m. con un grupo de simpatizantes y generó aglomeración.

Es necesario precisar que el uso de estos espacios está permitido únicamente de lunes a jueves.

En el lugar, se retiró la mascarilla al igual que una gran parte del grupo de personas que lo acompañó.

De acuerdo con la transmisión en vivo que hizo por Facebook, se logró apreciar más de 40 personas, entre adultos mayores, que no respetaron el distanciamiento social.

“Dénse un saltito, entre las 9 a.m. y 12 a.m., para reclamar nuestra libertad. De nada sirve que los moraditos y esta mafia usurpadora que ha sido coimeada nos hayan lavado el cerebro y no quieras respirar aire puro y no quieras ser libre”, reclamó el candidato.

sin miedo. También llegaron algunos efectivos policiales, quienes intentaron retirar a los presentes sin éxito.

“No hay ley que pase por encima de la Constitución, que establece que este Gobierno no ha sido elegido por nadie”, dijo Belmont Cassinelli, defendiendo su “protesta” por recuperar la libertad.

Durante la caminata, el exburgomaestre conversó con varios asistentes, dio abrazos, besos y se tomó fotografías.

Algunos de los “espartanos” que acompañaron a Belmont, llevaban pancartas con su rostro, invitando a los presentes a afiliarse a un movimiento político.

Al término del encuentro, el aspirante al Parlamento señaló que “si me infectara por haber estado con ustedes, sería un hombre feliz. Porque me siento más agradecido con el abrazo que con la distancia de mis seres queridos”, afirmó.