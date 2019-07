Ricardo Belmont recordó cuando opinó sobre venezolanos: "Dijeron que era xenófobo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El excandidato a la alcaldía de Lima Ricardo Belmont recordó cuando opinó sobre la migración venezolana y consideró su comentario como acertado. Dijo que cuando va en contra de lo que piensa la población dicen que está equivocado.

"Si no estás contra la corriente estás equivocado, pero vamos a ver algunos aciertos que te dije. Hace un año me planté diciendo que habían mirar la inmensa migración de venezolanos en el Perú, solo dije que había que mirarla porque le estaban quitando el trabajo a los peruanos, me dijeron que era xenófobo", expresó en una transmisión en vivo por Facebook.

Por otro lado, Belmont criticó que todo esté focalizado en la corrupción y no en la temporada de heladas que en pocos días azotará el Sur del Perú.

El expostulante al sillón municipal indicó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, debería estar dando medidas de seguridad para proteger a la población más vulnerable de la sierra peruana.

"Si no defendemos a los niños que se mueren en Puno, la gente que va a morir ahora de la zona Sur es de tal magnitud. (...) El Gobierno debería estar dando las medidas de seguridad porque en 10 días empieza la ola de frío más grande que ha sufrido el Perú en los últimos años en la zona Sur de la dierra de nuestro país", manifestó.