Ricardo Briceño: "No tengo ninguna afinidad política ni ideológica con Fuerza Popular"

Síguenos en Facebook y YouTube

Ricardo Briceño, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), conversó con Correo sobre la sindicación que le hizo el exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata, quien -durante su declaración a fiscales peruanos en Brasil- lo acusó de ser el receptor de 200 mil dólares entregados por la constructora para apoyar la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

El empresario, con documentos en mano, aclaró algunos puntos desconocidos sobre el tema y negó estar involucrado en cualquier apoyo realizado a la lideresa de Fuerza Popular.

En Brasil, Barata dijo que le entregó 200 mil dólares para apoyar la campaña de Keiko Fujimori. ¿Es cierto?

El señor Barata miente nuevamente. En esa sesión (del 19 de abril del 2011) no se acordó ningún aporte a Keiko (Fujimori) ni a ninguna otra campaña (presidencial). El aporte del señor Barata no fue a la campaña de Keiko, sino a la campaña de promoción a la inversión privada, y llegó al día siguiente de la reunión a la que hace mención el señor Barata, la cual obviamente no se produjo en la Confiep. Es imposible que una empresa del tamaño de Odebrecht pueda decidir un pedido hoy, y organizar que una transferencia de 200 mil dólares llegue al día siguiente.

¿Por qué Barata lo ha sindicado a usted como la persona que solicitó el aporte?

Porque el señor Barata tiene una carta firmada por mí que lo convoca a la reunión del día 19 de abril del 2011 para otro fin; entonces, ha pasado mucho tiempo, él se confunde y dice: Ricardo Briceño me invitó a una reunión y esa reunión es en la que se pidió plata para Keiko, pero como he podido demostrar con documentos en la mano esa reunión no fue para ese motivo.

¿Cómo ingresa el dinero de Odebrecht a la Confiep?

Ingresa mediante una transferencia del BCP a la cuenta corriente de la Confiep el 20 de abril del 2011, total y debidamente localizado (el aporte), y dio lugar a un certificado de donación en favor de Odebrecht. (muestra el documento). El dinero entró a la contabilidad de Confiep, yo no recibí un centavo, ni el señor Barata me entregó dinero a mí. La empresa Odebrecht, como sociedad anónima, aportó a la Confiep como organización gremial. Este es uno de los muchos aportes que entraron (de otras empresas).

¿Qué se hizo con el dinero?

Se metió en una bolsa y sirvió para pagos de estudios económicos, de empresas de promoción de medios, de creativas, pagos de medios de comunicación, spots televisivos, radiales. (...) Confiep está entregando a la Fiscalía el resumen total de todos los ingresos y gastos, y todos los destinos. En ningún momento un solo centavo de todos los fondos recibidos fueron a ninguna campaña de Fuerza Popular.

¿Tiene vínculos con Fuerza 2011?

No. Como ha quedado demostrado con documentos presentados a la Fiscalía, yo en el año 2011 aporté para Alianza Por el Gran Cambio; y en el año 2016, para Peruanos Por el Kambio. No me une ninguna afinidad política ni ideológica con Fuerza Popular.

¿Hubo un cóctel en su domicilio de Surco?

El día 26 de enero del 2011 se realizó un cóctel fujimorista en la calle Las Laderas 429. Dice la Fiscalía que esta (dirección) “coincidiría con la residencia del investigado”, que vive en esa calle, en el número 420. ¿Pero la Fiscalía cómo puede decir eso? (...) Me he dado el trabajo de buscar quién vive en el 429 y le he llevado a la Fiscalía la prueba de que la propietaria de esa casa es la señora Ludwig O’Phelan.

Según la Fiscalía, en el 2011 usted era presidente de la Confiep...

Yo fui hasta el 17 de febrero del año 2011. La reunión a la que hace referencia el señor Barata fue el 19 de abril, dos meses después de que yo dejé la presidencia, y eso está documentado.

¿Participó en esa reunión?

Yo invité a esa reunión a Barata en mi calidad de past presidente para agradecer a las personas que me habían ayudado en la ejecución de mi campaña de promoción de la empresa privada durante los dos años que estuve, y para invitarlos a que sigan ayudando a la Confiep a través de mi sucesor.

¿Qué le diría a la población sobre la acusación?

Le diría que voy a probar mi honorabilidad, que tengo los elementos de juicio para demostrarle a la justicia del Perú que soy una persona honorable, correcta, sujeta a la ley y a las normas. Tengo un prestigio ganado y no lo voy a perder por una mala decisión, un error y exageración del Poder Judicial y una muy mala intención de un delincuente como el señor Barata.

PERFIL

Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep

Es ingeniero industrial por la UNI. Máster en Finanzas en la Universidad de Amberes, Bélgica.Fue reconocido con el Premio IPAE 2010.