Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó ante el pleno del Congreso tres audios que evidencian coordinaciones entre Martín Vizcarra con la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karen Roca Luque.

Cabe mencionar que en uno de los audios se escucha las declaraciones de Richard “Swing”, quien afirma que fue Mirían a quien llamó para pedirle trabajo.

“Yo fui a buscarlo a Barcelona, y le dije que la denuncie o haz tu conferencia (...) luego me mandó todos sus casos, algo que yo sabía, uno tras otro (...) entonces qué esperas para denunciarla le dije, te está lapidando. Yo puedo lanzar dos cosas muy importantes en el Congreso, que fue Miriam a quien llamé para conseguir trabajo, tráfico de influencias” , se escucha decir a Richard Cisneros en los audios.

Luego continuó con: “Mirian, supuestamente ha dicho que no me conocía, pero es que Mirian no dice la verdad, ya que ella fue la que llamó primero para que yo consiga trabajo (...) poco a poco estoy recordando. Quiero dejar bien en claro, públicamente que si algo me pasa y que el Perú lo sepa, que si mandan a matarme o me pasa algo, yo le echo la culpa al Presidente de la República o al que está atrás".

CORREOS CON MARTÍN VIZCARRA

En el audio, Richard Cisneros confirma que Martín Vizcarra le envía corroes electrónicos para saber si ya resolvieron el tema de su puesto de trabajo.

“Yo puedo decir que fu Martín y ya, vacancia al día siguiente. Yo tengo la prueba, Martín en un correo me dice si ya solucionaron lo de tu trabajo , le dije que no y él comentó que lo verá con la ministra”