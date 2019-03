Roberto Vieira: "no he recibido ni un sol, ni me van a callar" (VIDEO)

La Comisión de Ética del Congreso abrió una investigación al legislador Roberto Vieira por la denuncia de su primo Guillermo Venegas Vieira de haberle pedido la suma de US$25 mil dólares para que el congresista pueda levantar una sanción que le había puesto Produce a la embarcación del familiar.

Tanto en la comisión como ante la rueda de prensa, Vieira señaló: "He venido a ponerme a disposición de la Comisión de Ética y del Ministerio Público para aclarar esta gran mentira porque yo no he recibido ni un sol".

"No le temo a nadie, ni me va a callar ninguna mafia que pueda estar detrás de esta acusación que no tiene ningún sustento", agregó.

"Eso se aclarará en su momento, estoy preparando las pruebas. No le temo a nadie ni me va a callar ninguna mafia ni ningún grupo de corrupción que puede estar detrás, tentando esta acusación que no tiene ningún sustento", puntualizó el legislador