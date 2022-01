Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), analiza la pésima relación entre el presidente Pedro Castillo y los medios de comunicación a cinco meses de la actual gestión. Asegura que una democracia “no puede vivir en el oscurantismo”.

¿Cómo evalúa el silencio del presidente, acentuado en los últimos días, ante presuntos actos de corrupción en su entorno?

El presidente tiene una política de silencio y su silencio, cuando suceden cosas en el Gobierno de las que debe dar explicaciones, no le hace bien. El silencio es la política de Estado (...). Yo creería que este es un tema de estilo de gobierno, que no significa que sea bueno. Como funcionario público está obligado a declarar, a rendir cuentas.

Desde el inicio de su gobierno, la postura del mandatario es no brindar entrevistas o conferencias de prensa. ¿Qué implica ello en la viabilidad o la imagen de su gestión?

En cuanto a la viabilidad no te lo podría decir yo, no soy politólogo, soy periodista. Te puedo comentar que un Gobierno que no rinde cuentas está en lo oscuro, cuando en realidad los actos públicos y la labor pública deben ser transparentes. Entonces, dice mucho de un gobernante que no quiere declarar, que no quiere ser transparente con la ciudadanía, genera suspicacias por lo menos. Eso es lo que puedo decir en términos de imagen.

El CPP abordó con la vicepresidenta Dina Boluarte compromisos como la Declaración de Chapultepec para que el presidente lo firme, ¿ello se concretó?

Nos han dejado en visto. Nosotros tuvimos una reunión a comienzos de setiembre con el presidente, le expresamos la importancia de firmar Chapultepec y dijo que nos iba a responder por escrito. Nunca lo hizo. Una semana después, me reuní con Dina Boluarte y le comenté de la importancia de esta firma y dijo que ella se iba a encargar de hablar sobre el tema con el presidente. Nunca recibimos una respuesta. Vamos a estar a la expectativa (...). Esperamos que tome una decisión pronto.

Desde Palacio se invitó a un grupo de periodistas a reunirse con el presidente. ¿este encuentro ha tenido algún efecto en la relación con los medios?

Sugeriría que siempre es positivo que un presidente pueda conversar con un periodista y pueda poner temas en agenda que son de importancia para todos. Pero no estoy seguro de que vaya a cambiar su forma de tratar con los medios, esperaría que sí. Él ha dicho que va a declarar o ser entrevistado el próximo año (2022), de repente por ahí el presidente cambia un poco su ritmo con los medios de comunicación. Sería un gran paso adelante en su Gobierno que dé una entrevista a un canal, en vivo, con repreguntas, sin pedir cuestionario previo, porque eso le va a dar voz a su Gobierno.

¿Qué sucede si, pese a ello, se mantiene esta “estrategia” de comunicación vista hasta ahora?

Sería lamentable que el presidente tome una decisión como esta. La rendición de cuentas, sobre todo de un presidente de la República, con la ciudadanía, es tremendamente importante para una democracia. Una democracia no puede vivir en el oscurantismo, sin la falta de transparencia de sus autoridades políticas y públicas. Entonces, por el bien de la democracia y la tranquilidad de los peruanos, una entrevista ayudaría a dar luces sobre quién es el presidente. Pero también hay que pensar las cosas en su justa dimensión, algunos medios han sido difíciles con el candidato Pedro Castillo y, de hecho, ya es parte de la retórica del Gobierno que no se declare a los medios de comunicación. Desde un punto de vista se puede entender un tipo de resentimiento al comienzo, pero a los cinco meses no se puede entender esta situación.

Se anunció una distribución de publicidad estatal a medios de regiones, ¿con ello se buscaría espacios no tan críticos con el Gobierno?

En regiones se hace periodismo bueno y muy bueno. Lo que sí podría decir es que cuando la publicidad del Estado se otorga a dedo, cuando no se tienen criterios técnicos, entonces, la posibilidad que surge es la de dar publicidad a aquellos que no nos critican o que hablan bien de nosotros. Toda regulación de la publicidad del Estado debe ser utilizando criterios técnicos de alcance, de rating. Creemos que es importante que la pauta se reparta con medios regionales, distritales, pero debe ser medible.

¿Qué impresión te deja, a modo de balance, estos cinco meses?

Lo que podría agregar es que, incluso, las actitudes del gobierno con los medios de comunicación son erráticas porque hay momentos en que vemos acciones muy claras, acciones retóricas, pero luego hay silencios (...). No siento que en las últimas semanas hayan sido mejores (...). Pero si yo pudiera tener un deseo de año nuevo sería que el presidente dé una entrevista y firme la Declaración de Chapultepec.

Perfil

Rodrigo Salazar es periodista. Cuenta con una maestría en global media communication de The University of Melbourne, Australia. Fue editor general de Semana Económica. En mayo de 2019, fue elegido director ejecutivo del CPP.