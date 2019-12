Rosa Bartra, candidata al Congreso por Solidaridad Nacional, afirmó el último sábado que el gobierno, liderado por el presidente Martín Vizcarra, enseña a las niñas que empoderarse es “masturbarse” y en la ideología de género.

“Cuando tienes un gobierno que solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse no estamos atendiendo aquello que es realmente importante”, expresó la integrante del Parlamento disuelto en Capital TV.

Según Bartra, el Perú necesita un “enfoque de familia” para que se permita el buen uso del tiempo libre por parte de los niños y así no se refugien en las drogas o pandillaje.

“No estamos atendiendo que necesitamos un enfoque familia que permite el buen uso del tiempo libre y cuando hablas del buen uso del tiempo libre se trata de no estafar a los niños con colegios que solamente los pintas, pero no le das infraestructura para que puedan albergarlos”, indicó Rosa Bartra, quien tenía un tiempo limitado para explicar sus propuestas legislativas.

La expresidenta de la Comisión de Constitución recordó que ella estuvo en contra de que se organicen los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el país porque, según dijo, el gobierno debe enfocarse en otros temas

“Yo sí tuve mi discrepancia con los Panamericanos porque pienso que un país pobre, que no tiene lozas deportivas, que los colegios no tienen instalaciones para practicar deporte básicos para todos nuestro niños que caen en la droga, pandillaje, en cualquier otro vicio por no tener espacios donde hacer buen uso de su tiempo libre, tenía que invertir. No en el deporte de alto rendimiento, necesariamente, que podía esperar, pero sí en aquellos que se necesita realmente. Entonces, invertir el dinero donde más se necesita es una prioridad, cuando tienes un país pobre que tiene muchísimas necesidades no haces una fiesta tan grande en la cual se te vaya más de 4 mil millones”, culminó Bartra.

