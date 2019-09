Daniel Salaverry: "Keiko me dijo en agosto del año pasado que quería convocar a elecciones" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry reveló este domingo que Fuerza Popular tenía la intención de adelantar las elecciones generales el año pasado. Explicó que la propia Keiko Fujimori le informó al respecto.

"A mí la propia Keiko Fujimori y sus asesores me dijeron: 'tú prepárate porque dentro de poco vas a convocar a elecciones'. Esto habrá sido en mediados de agosto del año pasado", sostuvo en una entrevista con Cuarto Poder.

"Yo dije que no estaba de acuerdo con que en menos de 6 meses se vaque a otro presidente. 'Tú solo prepárate', me dijo", señaló.

Cuestionó, en esa línea, el "doble discurso" que practica la mayoría parlamentaria y aseguró que tras su oposición a este hecho la relación que tenía con la excandidata presidencial se volvió "un poco tirante". "A partir de ahí se generó una relación un poco tirante y se desencadenaron todos los demás hechos".

"Ese doble discurso de ahora de decir que no es constitucional una propuesta como esta, que vamos a hacerle daño al país, yo creo que la gente ya está cansada", señaló. Salaverry reiteró que en el partido fujimorista "no se mueve un pelo" si Keiko Fujimori "no lo autoriza", por lo que dijo creer que ella se encuentra detrás de la nueva actitud de Fuerza Popular.

Finalmente, el legislador descartó que el presidente Martín Vizcarra le haya ofrecido a algún cargo en el Ejecutivo y reiteró su intención de postular a la presidencia en los próximos comicios electorales.