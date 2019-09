Salaverry: "Hay que ser muy inocente para pensar que Keiko no está tras actitud de FP"

Síguenos en Facebook

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry consideró hoy que "hay que ser muy iluso" para pensar que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no se está detrás de la actitud de la bancada fujimorista.

En la víspera, el extitular del Parlamento fue suspendido 120 días sin goce de haber por presuntamente presentar información falsa e imágenes adulteradas en sus informes de representación presentados ante el Legislativo.

Salaverry lamentó además, que el fujimorismo haya aprobado investigar a empresas privadas y a encuestadoras en la Comisión de Fiscalización.

"Al inicio pensé que no, pero ahora la verdad que habría que se muy inocente para pensar que (Keiko Fujimori) no está detrás de todo ... Vemos congresistas pidiendo investigaciones a empresas privadas, a las encuestadoras, por favor", declaró a Latina.

"Felizmente piden eso y no piden porcelanato", ironizó en referencia a la denuncia en contra de Héctor Becerril (Fuerza Popular) de recibir porcelanato a cambio de influir a favor de la licitación de una empresa en Chiclayo.

En otro momento, el legislador se mostró a favor del adelanto de elecciones para generar un clima de estabilidad y tranquilidad política en el Perú.

"Hay que generar un clima de estabilidad, de gobernabilidad y bajar el ruido político para poder atraer las inversiones y poder recuperar la economía que se está cayendo a pedazos. Si para lograr eso tenemos que renovar el Congreso y tenemos que renovar al Poder Ejecutivo, bueno pues tenemos que hacerlo", manifestó.

"Yo creo que el tema no se centra es si está es constitucional o no el adelanto de elecciones, sino en la tranquilidad del país. Estoy pensando en mi país y se necesita un clima de estabilidad y tranquilidad para que las inversiones que están aguantadas se destraben y la economía vuelva a crecer", añadió.

Finalmente, Salaverry descartó haber conversado con el presidente Martín Vizcarra respecto a algún posible cargo en el Gobierno y no negó estar construyendo un proyecto político de cara a las próximas elecciones generales.

"Nunca he hablado con el presidente sobre ese tema [algún cargo en el Gobierno] [...] Yo no niego que estoy construyendo un proyecto político y a eso me dedicaré estos 4 meses que me han suspendido a viajar por el país y seguir fortaleciendo esta coalición para presentarle al país una propuesta seria", expresó.