Salvador del Solar: "Hay una desconfianza profunda entre el Ejecutivo y el Legislativo"

El jefe de Gabinete, Salvador del Solar, aseguró que existe una "desconfianza profunda" entre el gobierno y el Congreso de la República, debido a lo cual, urge la aprobación de la reforma política planteada por el presidente Martín Vizcarra sobre el adelanto de las elecciones generales.

Durante una entrevista con Cuarto Poder, Del Solar indicó que esa desconfianza, lamentablemente no se ha sabido manejar para que sea superada.

"Le estamos haciendo un daño al país por esta relación que no hemos sabido manejar mejor. Esto no es de ahora, esto comenzó en julio del 2016. Es muy poco probable que cambie. Hay una desconfianza profunda entre el Ejecutivo y Legislativo que no hemos sabido manejar mejor", remarcó.

Además, mencionó que la desconfianza de la ciudadanía en sus políticos es aún más preocupante y, dijo que, por ello, Vizacarra propuso el adelanto de las elecciones.

"Nos ponemos a pensar lo que le estamos haciendo al país, debido a nuestra incapacidad conjunta de manejar mejor las cosas políticamente. Le estamos haciendo daño a la institucionalidad del país, paramos, hacemos un cambio en la Constitución", agregó.

Odebrecht

De otro lado, Salvador del Solar sostuvo que el presidente Vizcarra considera que Odebrecht no debería recibir S/520 millones del Estado como devolución por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla en Huánuco.

"El presidente no dice que el acuerdo es malo, simplemente dice que en su opinión no le parece que esta empresa deba recibir tanto dinero sin antes saber si nos debe más", añadió.

También, refirió que ese acuerdo debe respetarse. "El acuerdo tiene que respetarse y la decisión del Ministerio de Justicia apegada a lo que se haya acordado y creemos que es crucial que toda la información que esa empresa pueda dar para que la justicia esclarezca todos los casos tiene que saberse", aseveró.