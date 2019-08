Salvador del Solar: Nuestro sistema político en general está deslegitimado

Síguenos en Facebook

A una semana de anunciarse el proyecto de adelanto de las elecciones generales, el jefe de Gabinete, Salvador del Solar, indicó que el sistema político de nuestro en general se encuentra deslegitimado y desprestigiado.

En ese sentido, destacó la importancia de emprenderse la reforma política -planteada por el presidente Martín Vizcarra- para salvar a nuestro país de una "tremenda crisis".

"Estamos tratando de ofrecerle al país una salida que incluye el esfuerzo de la reforma política por salvarnos de una tremenda crisis moral, de corrupción y del propio sistema político. Nuestro sistema político en general está desprestigiado, está deslegitimado", remarcó Del Solar en diálogo con Perú 21.

Asimismo, el jefe de Gabinete dijo creer que los peruanos se han dado cuenta que la situación política no es la ideal desde el 28 de julio del 2016.

También, admitió que siempre habrá un contraste de diferentes ideas cuando se da el diálogo.

"El diálogo siempre abre espacios para encontrar caminos. He dicho antes que la vicepresidenta quiere impulsar una idea distinta. Dentro del diálogo lo que vamos a tener es el contraste de diferentes ideas, y aquello de lo que no vamos a ser persuadidos es de seguir buscando una salida que sea la más conveniente para el país. (…) Creo que todos tenemos muy claro que la situación política, desde el 28 de julio de 2016, no es la ideal", sostuvo.