Salvador del Solar sobre cierre del Congreso: "Somos un Gobierno dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias"

El presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar se pronunció nuevamente sobre la decisión del Ejecutivo de plantear una cuestión de confianza al Congreso por la reforma política.

Al respecto, en una entrevista con Cuarto Poder, el premier indicó que el objetivo de la reforma política es "combatir la infiltración de la corrupción en la política" y que "tenemos partidos que no representan a nadie, congresistas que gracias al voto preferencial llegan con financiamientos cuyos origines no conocemos, tenemos congresistas que han cometido delitos que están protegidos por una inmunidad que se ha convertido en impunidad".

"Yo no sé si el Congreso quiere o no quiere las reformas. Yo no sé si el Congreso quiere cambiar la inmunidad porque la Comisión de Constitución no le ha permitido al Congreso debatirlo, lo ha archivado", agregó.

En otro momento, indicó que "vamos a ver ahora que presentamos una parte de lo que consideramos un núcleo innegociable de la reforma qué cosa dice el Congreso, yo sí creo que el Congreso tiene que despertar y tiene que darse cuenta de que los peruanos no queremos seguir con reglas que han llenado a la política de corrupción".

Asimismo, afirmó que consultar al Tribunal Constitucional (TC) sobre la cuestión de confianza, tal como se buscaría plantear en el Congreso, "sería otra forma de dilatar" porque "el TC ha sido explícito en decir que el Ejecutivo no tiene limitación para presentar cuestión de confianza".

Por último, respecto si el presidente Martín Vizcarra está dispuesto a cerrar el Parlamento en caso no les den la confianza, manifestó que "somos un Gobierno absolutamente dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para que este país tenga las reforma política que todos los peruanos merecemos".

"Como país merece un futuro mejor, no lo vamos a tener con estas reglas políticas, no tenemos ningún problema en ir hasta las ultimas consecuencias para conseguir que tengamos una reforma política", añadió.