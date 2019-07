Salvador del Solar sobre Sánchez: "Me hubiera gustado que diga que yo era respetuoso de su independencia" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El jefe de Gabinete, Salvador del Solar, aceptó haber realizado una llamada telefónica a la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, para hablar sobre el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, como había revelado la ahora renunciante congresista a la bancada de Peruanos por el Cambio (PPK)

Durante una entrevista con Cuarto Poder, el titular de la Presidencial del Consejo de Ministros (PCM) indicó que fue absolutamente respetuoso de su independencia, en el marco de esa comunicación con Sánchez.

"Lo que dice es cierto. La parlamentaria señala que tuvimos una conversación respecto de la oportunidad en la que la comisión que ella preside iba a someter a votación el caso Salaverry. Lo que me hubiera gustado que lo diga también, que yo era absolutamente respetuoso de su independencia", sostuvo.

En ese sentido, precisó que estaba preocupado porque la votación sobre el caso de Salaverry era previo al pedido de cuestión de confianza sobre seis de los 12 proyectos de la reforma política impulsada por el Ejecutivo.

"El 4 de junio yo me presentaba en el Congreso a hacer cuestión de confianza. Y resulta que la Comisión de Ética decide que el 3 de junio van a someter a votación el caso de Salaverry", mencionó.

Detalló que simplemente para decirle: "Janet, tú eres parte de la bancada de este gobierno, te parece la mejor oportunidad para ver este tema, la víspera. Lo que tú y la comisión decidan es total independencia de ustedes".

Sánchez

Previamente, Janet Sánchez aseguró que Del Solar la llamó para pedirle que retrase la votación del caso de Daniel Salaverry en la Comisión de Ética relacionado a la manipulación en el informe de la semana de representación.

"Conversamos con el premier y él creyó conveniente si este caso (Daniel Salaverry) se podía ver después del pedido de la cuestión de confianza. Por la oportunidad y la coyuntura del momento, me lo conversa. Fue por teléfono, conversamos... (Me dijo) si se podía posponer, fue un comentario que me hizo", comentó.

Luego, refirió que la respondió que no podía aplazar la decisión que el grupo de trabajo que lidera.