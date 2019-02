Salvador Heresi presentó un solo proyecto de ley en el periodo 2018-2019

Síguenos en Facebook

Salvador Heresi, congresista independiente, dejó el cargo de ministro de Justicia el 14 de julio del año pasado, tras la revelación de un audio con el ex juez supremo César Hinostroza, y renunció a la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK) cuatro meses después.

Todo indica que sus avatares políticos han hecho que deje en un segundo plano su labor parlamentaria. Y es que en el último año, es decir, en el periodo legislativo 2018-2019, el exoficialista solo presentó una iniciativa legislativa, según lo indica el portal web del Congreso.

PRODUCCIÓN

Heresi Chicoma fue electo congresista por PPK en el 2016, y ese fue su año más productivo, pues presentó un total de tres iniciativas legislativas que aún se encuentran en comisiones.

Estas son la ley del nuevo Código Penal, una ley que modifica diversos artículos del Código Civil y una ley que propone un nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Luego, en el año 2017, solo presentó una propuesta para la reforma constitucional, que permite la reelección inmediata de autoridades locales distritales y que aún se encuentra en comisión.

Durante el 2018 no se verifica la presentación de ninguna propuesta; sin embargo, el último viernes, el parlamentario presentó una iniciativa que asegura la cancelación oportuna de las obligaciones de pagos contraídas por entidades públicas en el rubro de bienes y servicios.

De otro lado, desde que inició su gestión parlamentaria, Heresi respaldó la propuesta de sus colegas y firmó un total de 46 proyectos (ver infografía).

COMISIONES

Salvador Heresi ocupa el cargo de secretario general del partido de PPK y fue electo congresista con un total de 78,615 votos en las elecciones.

Ello le permitió ocupar diversas comisiones en el Congreso. En 2016 fue titular del Consejo Directivo y de la Comisión de Defensa del Consumidor. Incluso asumió la presidencia de Justicia.

Un año después fue titular en el Consejo Directivo, Permanente, Fiscalización, Justicia, y secretario en Descentralización.

Ahora como independiente, no es titular en ningún grupo y su situación podría permanecer en el mismo sentido porque ha señalado que no pertenecerá a ninguna bancada.

“Hemos decidido que no voy a integrar ninguna bancada; o sea, no voy a pertenecer a la bancada de Acción Republicana, que tan gentilmente me había invitado porque consideramos que es importante ser orgánicos en las decisiones partidarias”, indicó en Canal N.