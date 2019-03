Salvador Heresi: "Si el presidente decide que Bruce continúe, me parece lo justo y correcto"

Síguenos en Facebook

El ahora integrante de la bancada "Concertación Parlamentaria", Salvador Heresi, mantiene una postura serena en relación al partido antes llamado Peruanos por el Kambio y señala que será el Ministerio Público quien tendrá que hallar responsabilidad sobre las finanzas de la agrupación parlamentaria.

En diálogo con Correo, el exministro de Justicia prefiere no cuestionar a Carlos Bruce, ministro de Vivienda, quien es investigado por presuntos actos de corrupción y a diferencias de sus colegas, sostiene que si el presidente Martín Vizcarra decide que el oficialista siga en el cargo sería "lo justo y correcto".

Cuando usted fue ministro de Justicia planteó un monto de reparación, sin embargo el monto cambió ¿Qué pasó?

En realidad el monto de reparación civil que yo manifesté era el mismo que había planteado el procurador ad hoc por el caso Odebrecht, Jorge Ramírez y que se había formulado con anterioridad en la gestión de Marisol Pérez Tello, entonces ahora bien como lo informó el ministro de Justicia, el acuerdo de colaboración eficaz es para cuatro proyectos, es decir, todavía no se ha llegado a un acuerdo para otros proyectos, esto hace que la reparación civil definida para cuatro proyectos aumente en relación a conforme se vayan firmando acuerdos de colaboración eficaz por otros proyectos. Por lo tanto, el momento puede aumentar.

¿Cuáles es la posición que tiene la bancada "Concertación Parlamentaria" sobre la sustentación de Zeballos?

Nosotros hemos manifestado a través de los medios de comunicación que concluida la interpelación ha quedado claro que la responsabilidad en la reparación civil es del Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes tendrán que asumir la responsabilidad de cualquier tipo de crítica o recurso en contra lo definido a la reparación civil con Odebrecht.

¿Pero la Procuraduría que calcula el monto no es dependiente del Ministerio de Justicia?

La Procuraduría orgánicamente es dependiente del Ministerio de Justicia bajo una ley que le da al procurador autonomía, más aún en el caso Odebrecht cuando se trata de un procurador ad hoc(...). El ministro de Justicia no puede involucrarse en los procesos que están a cargo de un procurador, no puede darle órdenes a un procurador, lo que si pueden hacer es dar pautas, pero pautas que el procurador asume dentro de la autonomía que tiene para trabajar.

¿Jorge Ramírez y Silvana Carrión están haciendo un buen trabajo como procuradores en el caso Odebrecht?

Todos hubiéramos querido, creo que no hay ningún político de ninguna tienda que no hubiese querido que la reparación civil sea mayor por los daños económicos y extrapatrimoniales que ha perpetrado Odebrecht en contra del país, sin embargo, la procuraduría puede establecer una pretensión de reparación civil que el Ministerio Público puede modificar dentro de las capacidades que le da la ley.

¿El presidente Martín Vizcarra debería retirar a Carlos Bruce como ministro de Vivienda por la investigación del ministerio Público?

Sería poco elegante de mi parte dar una opinión sobre este tema, porque fue el único colega de bancada que manifestó que había sido excesiva la conducta del presidente al pedirme una renuncia por Twitter por diálogos que no tuvieron ninguna connotación ni penal ni ética, me parece que no sería muy correcto de mi parte referirme a un caso que se está investigando. Es cierto que dentro de los parámetros del señor Vizcarra cabría esperar una conducta, digamos coherente, pero en este caso si el presidente Bruce decide que continúe me parece que sería lo justo y correcto.

¿Por qué está siendo investigado?

Sí. Además, por ejemplo en relación a mi persona hubo varias voces que señalaban que el presidente se había apresurado.

¿Ya terminó de limar asperezas con Violeta, Sheput y otros?

Es parte de la política tener discrepancias. Inclusive yo he tenido ahora últimamente discrepancias públicas con congresistas a quienes les tengo mucho aprecio como Mercedes Aráoz o Jorge Meléndez. Yo no personalizo mis discrepancias políticas. Mis diferencias políticas son diferencias políticas no son diferencias personales.

¿Seguirá impulsando la investigación que la que habló en algún momento hacia el partido antes llamado PPK?

Eso ya está en investigación y está en el Ministerio Público(MP). Es decir, que nosotros consideramos que en su momento dijimos temas relacionados a las finanzas del partido de las cuales nadie había hablado y eso me terminó dando la razón con la investigación que viene realizando el MP donde se tendrá que esclarecer las responsabilidades del caso de quienes participaron en el manejo de las cuentas de la campaña.

Pero usted hablo de impulsar una investigación propia, sobre finanzas, cobro de cupos y otros temas ¿Dónde quedó eso?

Hay investigaciones en curso, ya hay investigaciones en la Fiscalía de la Nación, entonces este...nosotros consideramos que hubo un eco a los señalamientos que he planteado en el MP. Ya una vez en el MP, soy muy respetuoso de la autonomía de poderes, y ya corresponde al MP hacer las investigaciones con la minuciosidad que corresponde a efectos de determinar responsabilidades.

Se lo preguntó porque usted criticó bastante al partido...

Ya le respondí, ya le respondí.

En algún momento usted pidió que se el señor Kuczynski afronte un proceso de expulsión en el partido PPK cuando usted fue cuestionado por el audio con el exjuez Hinostroza ¿Cómo quedó ese

La respuesta que yo he recibido de la comisión de Ética y disciplina es que estando el señor Kuczynski bajo la investigación del MP y habiendo él renunciado a la dirección partidaria, estando en una investigación penal en curso, la vía administrativa no resulta pertinente en la medida que él ya está bajo la jurisdicción del MP. Sería abrir la jurisdicción de un partido político privado que no correspondería dado que está siendo investigado por el MP, y entonces cualquier tipo de acción que pueda realizar el partido podría entenderse como una intromisión o una suerte de paralelismo y en ese aspecto consideramos que el comité de disciplina ha tenido una buena decisión al respetar la autonomía de poderes.