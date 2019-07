Salvador Heresi: "Si Martín Vizcarra cierra el Congreso nos tendrán que sacar a balazos" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El legislador de la bacada Contigo Salvador Heresi, en su intervención en el pleno del Congreso de la República, aseguró que si el presidente de la República, Martín Vizcarra, pretende cerrar el Parlamento, se atrincherarán y tendrán que sacarlos "a balazos".

"El manto sombrío de la imposición, de quienes quieren gobernar a la patada y no respetando a la ley, hoy más que nunca la inmunidad parlamentaria va a resultar fundamental, porque si el señor Vizcarra inconstitucionalmente pretender cerrar el Congreso, pues aquí los congresistas nos atrincheraremos y nos tendrán que sacar a balazos porque nosotros vamos a defender el fuero parlamentario", expresó el congresista. (Ver desde el minuto 02:00)

Asimismo, Heresi cuestionó al gobierno de Vizcarra por enfrentar al Legislativo e indicó que se debe preocupar por los problemas que tiene el país.

"Este gobierno distraer con este tema de enfrentamiento permanente con el Congreso cuando ya debe preocuparse en gobernar y empezar a dar resultados al país. La economía está parada, no hay empleo, no hay promoción de la inversión privada, no hay seguridad jurídica. Encima el Parlamento, va a asumir una actitud pasiva frente a esto que el día de ayer que es una conducta que no podemos aceptar a un ministro de Justicia", manifestó.

"No podemos permitir que se nos venga a dictar nuestra plana que otra instancia que no sea el Parlamento que es un organismo autónomo por voluntad popular. Estamos de acuerdo en que la inmunidad parlamentaria no puede ser una herramienta para la inmunidad", agregó.

Como se recuerda, el Congreso solo tiene hasta hoy para discutir y aprobar los dos últimos proyectos de ley vinculados a la reforma política, como la inmunidad y la paridad y alternancia de género, y cumplir con el compromiso pactado con el Ejecutivo tras la presentación de la cuestión de confianza.