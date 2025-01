El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, rechazó las comparaciones que equiparan la situación de seguridad en Perú con países como México y Colombia.

Durante una conferencia de prensa, destacó que su sector trabaja intensamente para evitar que el país alcance los índices de violencia registrados en las naciones mencionadas.

“Para que tengan una idea, en México mueren 100 personas diarias, y en Colombia, por si no lo saben, en 2024 se registraron 13,000 muertos. Así que no vengan a compararnos. Nosotros estamos haciendo un trabajo arduo, comprometido y con seriedad. No sean cuentacuentos”, afirmó Santiváñez.

Santiváñez ordena rotación de 120 efectivos de la PNP en Trujillo por presuntos vínculos con el crimen organizado

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció la rotación de 120 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) asignados en Trujillo, como parte de una estrategia para combatir posibles vínculos con organizaciones criminales.

Aunque no se confirma que estos agentes pertenezcan a grupos delictivos, Santiváñez señaló que algunos habrían sido identificados en investigaciones de inteligencia como relacionados con actividades ilícitas.

“Tendrían algún tipo de vinculación con organizaciones criminales. El año pasado, a razón de una labor de inteligencia, se detectaron a 50 efectivos que tendrían algún tipo de vinculación. Ahora, estamos reforzando esa medida reasignando a 120 efectivos. Con esto, no quiero decir que los 120 efectivos conformen o sean parte de una organización criminal”, expresó Santiváñez.

La medida, que afecta a los 120 policías, tiene como objetivo asegurarse de que aquellos con cualquier tipo de conexión con el crimen no permanezcan en Trujillo.

Los agentes serán reasignados a otras jurisdicciones policiales. Además, para reforzar la seguridad en la ciudad, se ha desplegado a 100 efectivos especializados de diversas unidades y 10 agentes de inteligencia para intensificar la lucha contra la criminalidad.