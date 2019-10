TC: Sardón justifica su voto a favor de incorporar a Gonzalo Ortiz de Zevallos

Síguenos en Facebook

El magistrado José Luis Sardón justificó su voto a favor de incorporar a Gonzalo Ortiz de Zevallos como nuevo integrante del Tribunal Constitucional (TC), pedido que fue desestimado finalmente por el pleno de dicho organismo en su sesión de este jueves.

En la justificación de su decisión, refirió que Ortiz de Zevallos fue elegido con el voto de dos tercios de los representantes del Congreso y la medida debió ser publicada en el diario El Peruano, pero cuestionó a dicho medio por no hacerlo y remarcó que el TC "no puede convalidar una conducta irregular".

"El Tribunal Constitucional no puede dar pie a que luego el responsable de El Peruano decida no publicar una sentencia que no le agrada. Las competencias de los órganos constitucionales -ayer, el Congreso de la República; mañana, el Tribunal Constitucional- no pueden estar supeditadas a la discrecionalidad de un burócrata de cuarto nivel", señaló.

Votación

Asimismo, Sardón afirmó que la reconsideración de la votación que eligió al primo del presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, como magistrado del TC fue presentada de manera extemporánea por Patricia Donayre, integrante del Congreso disuelto.

"Igualmente debe señalarse que el voto de la congresista María Elena Foronda Farro fue retirado del cómputo final, sin alterar la mayoría calificada conseguida por Ortiz de Zevallos. Así, su elección como magistrado del Tribunal Constitucional es firme y válida. No reconocerla viola derechos en el elegido y competencias constitucionales del Congreso", indicó.

Lo respalda

Del mismo modo, Sardón respaldó la propuesta de Olaechea para que Ortiz de Zevallos reemplace al magistrado Eloy Espinoza-Saldaña por tener la colegiatura más reciente porque se basa en el criterio de precedencia empleado por el TC en sus 23 años de existencia.

"Lo extraño, en todo caso, es el proyecto de reforma del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, presentado por el Ejecutivo, materia de la cuestión de confianza y la subsiguiente disolución del Congreso. Dicho proyecto pretende invertir el criterio antes señalado, estableciendo que primero sea sustituido quien tiene más antigüedad en la colegiatura", manifestó.

"El criterio de la precedencia por antigüedad se aplica en todos los tribunales u órganos colegiados del Estado porque privilegia la experiencia", sentenció.

Como se recuerda, el TC -por mayoría- rechazó este jueves el pedido de Gonzalo Ortiz de Zevallos para ser incorporado como magistrado de dicha institución. La decisión fue adoptada, tras un largo debate, por cinco votos en contra y solo dos a favor.

Los magistrados que votaron en contra de la incorporación de Ortiz de Zevallos Olaechea fueron Ernesto Blume (presidente), Manuel Miranda (vicepresidente), Carlos Ramos, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña. Mientras que los que votaron a favor fueron Sardón y Augusto Ferrero.