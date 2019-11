Secretario de Solidaridad Nacional sobre investigación por corrupción: "El culpable se llama Pepe Luna"

El responsable de que algunos exintegrantes de Fuerza Popular (FP) como Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma postulen al Congreso 2020 se llama Rafael López Aliaga, actual secretario general de Solidaridad Nacional (SN). En entrevista con Correo, busca desmarcarse del partido naranja y reitera su defensa hacia el exalcalde Luis Castañeda.



¿Cuáles son los principales planteamientos de SN? Estamos estudiando lo que reclama la gente: Seguridad, lucha contra la corrupción, salud y educación.

Por ejemplo, ¿en educación? Lo primero es proteger ante esta locura de ideología de género (...), se quiere homosexualizar a niños de cinco años.

¿Qué puede decirles a quienes consideran que SN está reciclando fujimoristas? Considero que la dictadura fujimorista en los finales de la época de Fujimori fue corrupta, eso está clarísimo.

Bartra y Vilcatoma son identificadas como "naranjas"... Eso es lo que hace la concentración de medios, pero vamos a contrarrestarlo con propuestas.

¿Cuántas curules necesitan para considerar que SN fue un éxito? Si llegamos a 50 a nivel naciona sería una meta importante.

¿No les afectará tener en la nómina a exintegrantes de FP, que es rechazada por la población? Bueno, encuestadoras que se pagaron.

¿No cree que existe un rechazo hacia FP? Fuerza Popular, para mí, no me interesa. Yo soy SN, un partido mucho más antiguo que FP, que lo han creado ayer.

¿Podría jugar en su contra haber tenido cuatro exalcaldes de SN detenidos y vinculados a organizaciones criminales? Cuando se avance en la campaña, se verá que el culpable se llama Pepe Luna.

¿Cuáles cree que son los partidos con un modelo chavista? Los que no hacen una división, así como estoy haciendo una línea de corte con el fujimorismo, no somos fujimoristas, no aceptamos dictaduras y menos corrupción. Pregúntenle a Verónika Mendoza, Marisa Glave, Vladimir Cerrón y Marco Arana qué dicen de la dictadura de Maduro.

¿Hay un riesgo para Perú si la izquierda consigue mayoría? Totalmente. Entran y no salen más. Toman el control del Congreso, Asamblea Constituyente y le dan al señor Vizcarra tres años más.

¿Cree que Luis Castañeda es inocente? Yo creo que es inocente.

¿Entonces no sabía de los aportes? Conozco a Lucho, es "chambero", su motivación es intrínseca. ¡Qué lástima que no salió presidente!

