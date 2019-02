​Secretario del partido PpK sobre el presidente: “Martín Vizcarra sí sabía de los aportes”

Síguenos en Facebook

La versión del presidente Martín Vizcarra, de que desconocía sobre los aportes que se realizaron en la campaña presidencial del 2016 de Peruanos Por el Kambio (PPK), fue desmentida por el secretario nacional de Organización ppkausa, Jorge Villacorta.

El dirigente del partido de Gobierno trabajó junto a Vizcarra, quien se desempeñó entonces como jefe de la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. En aquel año, ambos coordinaban las actividades partidarias y estaban al tanto de lo que sucedía al interior de la agrupación.

Villacorta, en diálogo con Correo, revela que los dirigentes de su organización están dispuestos a colaborar con la Fiscalía, a fin de transparentar los aportes de esa campaña electoral.

¿Cuál era el organigrama en la campaña electoral? El jefe de todo era el candidato presidencial (Pedro Pablo Kuczynski) y luego sigue el jefe de campaña (Martín Vizcarra), que es quien hace y deshace, porque el candidato se concentra en sus presentaciones públicas, la parte conceptual y mensaje a la ciudadanía. El jefe de campaña tenía equipos de organización, movilización, logístico, financiero y hasta de comunicaciones. Por ejemplo, el financiero estaba a cargo de Alfonso Grados, que era el gerente administrativo y tenía que ver con los pagos e ingresos.

¿Y solo Alfonso Grados se encargaba de recaudar los recursos financieros? Había un equipo que se encargaba de captar recursos; ahí estaban Susana de la Puente y Mercedes Aráoz, era un equipo fuerte. Nuestra organización tenía una particularidad, que nuestra plancha presidencial tenía al primer vicepresidente (Martín Vizcarra) como jefe de campaña, quien articulaba todo.

¿Eso quiere decir que el rol de Vizcarra no solo era político? Cuando empieza la campaña con fuerza, el partido tiene mucha intervención de la plancha presidencial y de los independientes. En el momento electoral, ellos tenían el control del partido a nivel financiero y en la toma de decisiones. Es más, se invita a la comisión política a gente que no era militante. (…) es más, en la avenida Barcelona, donde estaba la oficina del partido, Vizcarra tenía la oficina principal, a su costado estaba la de Mercedes Aráoz y de Alfonso Grados.

Entonces, ¿Martín Vizcarra conocía o no de los aportes que ingresaban? Él tenía conocimiento de todo lo que pasaba, como jefe de campaña era parte de su responsabilidad. Sí sabía de los aportes.

¿Legalmente se puede demostrar que Vizcarra estaba al tanto de la parte económica? El estatuto nuestro en su artículo 54, y es algo que está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, menciona que el jefe de campaña es la máxima autoridad en el momento electoral, a tal punto que siendo o no militante puede tener ese cargo. Incluso, podía suspender en su militancia a un dirigente que no acate su directiva.

Ante esta investigación, ¿desde el partido Peruanos Por el Kambio van a colaborar con la Fiscalía? Totalmente y lo hemos dicho antes de conocer lo que ha dicho este colaborador. Las puertas del partido están abiertas, acá estamos trabajando políticamente en una línea de transparencia. Por supuesto que vamos a dar todas las facilidades a la Fiscalía.

¿Ustedes conocían de la reunión en la que participa Vizcarra junto a un representante de una empresa del Club de la Construcción y, aparentemente, se entrega 100 mil dólares para la campaña? En el caso del aporte del Club de la Construcción es diferente porque es un tema oculto, al margen del partido. El aspirante a colaborador eficaz no menciona el partido (...) eso sale del tema partidario; es un tema personal, donde el colaborador habla que le ha entregado 100 mil dólares en presencia de tres personas. Es una reunión fuera del partido, en un domicilio particular y donde menciona a tres personas con nombre propio.

Entonces, desconocían de esa reunión u otras que puedan conocerse más adelante... Desconocíamos de esa reunión y otras en donde se haya entregado dinero y no ha sido reportado. Es claro que el aspirante a colaborador eficaz, en el caso del Club de la Construcción, habla de la entrega de dinero a las personas naturales, no como dirigentes del partido.

¿Orgánicamente cómo se manejaron los fondos? Si venía un aporte, ese ingresaba a la cuenta corriente, se registraba y se utilizaba en la campaña, ya sea en la parte mediática, en eventos fuera de Lima o dentro, pagando gastos. Todo era con factura. Se tenía que tener la autorización del gerente de campaña, que era Alfonso Grados, para que se pueda operativizar. Eso se reportaba al jefe de campaña.

¿Y qué rol cumplía Susana de la Puente?Ella era una gestora para tener nexos con los empresarios para conseguir los recursos, igual Mercedes Aráoz y otro tipo de colaboradores que convocaban ellos para tener ingresos.

¿Tienen pruebas de que Alfonso Grados, quien niega su rol en la campaña, estaba al tanto de los temas económicos? Sí hay pruebas, pero lo que nos indigna es que la gente que ha participado en la campaña y que tomaron el control del partido, hoy pretendan sacudirse de la responsabilidad que tuvieron (...) Vizcarra tenía que aprobarme a mí hasta un evento en San Juan de Lurigancho.

¿Qué tanto era el poder de los invitados o de los vicepresidentes Aráoz o Vizcarra en el partido? Por ejemplo, cuando ganamos las elecciones, estos mismos invitados e independientes se llevaron al Presidente del local de campaña al Country Club, donde ningún dirigente del CEN podía entrar, no teníamos pase. Nuestra victoria del partido se la llevaron a un hotel de San Isidro. El Country lo consiguió Mercedes Aráoz y bloqueó a la gente del partido, luego ella asume la transferencia.

¿El tesorero José Labán se encargaba de recaudar fondos? No, para nada. No era parte del equipo de recaudación.

¿Quiénes eran parte del equipo de recaudación? Estaban Susana de la Puente, Mercedes Aráoz y otras personas que ayudaban a recaudar fondos.

¿Estas personas disponían en qué se gastaba el dinero de la campaña? Completamente. La plancha presidencial con Alfonso Grados, Susana de la Puente y algunas otras personas, a quienes se convocaba para ver el tema de los fondos.

¿El señor Pedro Pablo Kuczynski también estaba al tanto de los temas económicos? Sí estaba al tanto.

Mercedes Aráoz ha dicho que no participó en los temas económicos... Sí participó. Desde el momento en que participó en la plancha presidencial, tomó decisiones al más alto nivel. Estaba en la parte operativa de campaña y presidenta de personeros.

El señor Máximo San Román dijo que Aráoz maltrató a los dirigentes del partido. ¿A usted le consta? El aporte de San Román fue muy importante en el partido, lo que él dice yo lo suscribo, porque la gente del partido fue la más sacrificada, trabajo años y cuando llegaron los invitados no trataron con respeto a las bases. Es algo que se ha visto hasta cuando se llegó al Gobierno y es la misma línea de conducta. Ella era la que mandaba. Ahora no se haga la que no tenía nada que ver, no sabía nada y que era una invitada, porque ha tenido el poder en la campaña al igual que Martín Vizcarra.

MÁS DATOS:

- 2011: año en que postuló como congresista por Perú Posible.

- 2015: año en que se afilió al partido Peruanos Por el Kambio.

- Jorge Villacorta. Secretario Nacional del Partido PPK. Excandidato a la alcaldía de Lima, con un seminario en estrategias en campañas electorales de The George Washington University.