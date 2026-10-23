El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, lamentó que la Cámara de Diputados no incluyera 11 facultades referidas a su sector, afirmando que este se encuentra en emergencia debido a las cifras en saneamiento y titulación.

“Yo lamento mucho que en la Cámara de Diputados se haya dicho que eso no es una emergencia, porque es una emergencia, tenemos 9 millones de peruanos que no tienen agua potable a nivel nacional y 15 millones de peruanos que no tienen desagüe, entonces para mí es una emergencia”, manifestó tras la entrega del proyecto de creación de los sistemas de agua dependientes del Reservorio N.º 31, en Cerro Colorado, en Arequipa.

El alto funcionario sostuvo que ayer (22 de octubre) se firmó la resolución para declarar en emergencia el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, para intervenir sobre proyectos de agua, desagüe y titulación, materia en las que se solicitó 11 las facultades.

El miembro del gabinete ministerial afirmó que, en titulación, el país cuenta con 58 mil colegios, de los cuales 31 mil no tienen título de propiedad.

PUNTOS CRÍTICOS ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO

Sobre el Fenómeno El Niño (FEN), Arnillas refirió que de los mil 900 puntos críticos identificados a nivel nacional se están trabajando en 536, desde la Comisión del FEN, 55 de ellos a cargo de Vivienda y 24 ubicados en la región Arequipa.

“Nos han informado que el Fenómeno El Niño siempre empieza en el sur, o sea, habrá un período de lluvias, corto, pero habrá y luego empieza una sequía que puede durar dos años o más”, añadió.

En otro momento indicó que se otorgarán 2 mil 500 millones de soles en bonos para agricultores, además de trabajar en la perforación de pozos.

Finalmente, Arnillas se refirió a la aprobación de un presupuesto adicional de 18 mil millones de soles en las partidas del próximo año. “El Perú tiene un techo de endeudamiento enorme que está a raíz del treinta y uno por ciento. Todos los países de la región superan el sesenta por ciento; tenemos bastante techo”, indicó.