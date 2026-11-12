Senado aprueba viaje de Fujimori a China y Japón.

Con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, el pleno del Senado aprobó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China y Japón, previsto del 15 al 21 de noviembre. La mandataria solicitó el permiso a la Cámara Alta para asistir a la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se desarrollará en Shenzhen el 18 y 19 de este mes.

DEBATE

Pese a que la oposición intentó frustrar el periplo, la cuestión de orden planteada por la senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) fue rechazada con 19 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

La parlamentaria pretendió que cada destino se votara por separado y, además, sugirió a la gobernante partir un día después de la despedida del papa León XIV, prevista para el lunes 16.

Los legisladores, Silvana Robles y Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú, calificaron el viaje como un “desaire” a su santidad. “Invita al máximo representante del mundo católico y luego lo desaira”, reprochó Ccahuana.

Robles, la única que votó en contra, también cuestionó a la jefa de Estado. “Es una total falta de respeto para el pueblo católico”, exclamó.

Desde el Partido del Buen Gobierno, el senador Carlos Caballero opinó que la salida es un “severo error de Estado” y advirtió que esto daría una imagen de desorganización ante el Vaticano.

Finalmente, Mirtha Vásquez y sus compañeros de bancada Alfonso López-Chau, Ruth Luque y Jaime Delgado fueron los únicos que se votaron en abstención, al igual que Wilfredo Verano, de Juntos por el Perú (JP).

El último martes, la mandataria descartó cualquier intención de desairar al sumo pontífice y explicó que resultó imposible mover su reunión con el líder chino Xi Jinping, prevista para el día 17.

“Soy católica, creyente y practicante”, remarcó entonces la jefa de Estado, quien además consideró vital asistir al foro APEC de cara a la llegada del fenómeno El Niño.